„Kenne niemanden, der es so macht“: Esslingen hat die wohl älteste Eisdiele Deutschlands

Sie ist über die Stadtgrenzen hinaus bekannt: In Esslingen steht die wohl älteste noch existierende Eisdiele Deutschlands. Was ist ihr Erfolgsrezept?
Das Eis wird traditionell hergestellt. Seit 125 Jahren. In Esslingen gibt es die wahrscheinlich älteste noch bestehende Eisdiele Deutschlands. 1901 gegründet, hat das Eiscafé Bertazzoni über die Stadtgrenzen hinaus Bekanntheit erlangt. Milch, Zucker, Eier, Obst, Nüsse, selbstgemachte Marmelade – für sein Eis verwendet Chef Marco Bertazzoni natürliche Zutaten und keine Zusatzstoffe. „Anders würde ich es auch nicht essen wollen“, sagt der 58-Jährige.