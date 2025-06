1 Als die Feuerwehr eintraf, brannte die Scheune bereits lichterloh. Foto: Igor Myroshnichenko/onw-images

Auf einem Pferdehof steht eine Scheune komplett in Flammen. Es wird vermutet, dass ein Blitz eingeschlagen ist. Die Feuerwehr kämpft gegen die Flammen.











In Keltern (Enzkreis) ist eine Scheune auf einem Pferdehof in Brand geraten. Die Polizei vermutete zunächst, dass ein Blitz in die Scheune eingeschlagen war und das Feuer verursachte, wie eine Polizeisprecherin sagte. Demnach standen zum Brandzeitpunkt keine Tiere in der Scheune.