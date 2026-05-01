In rund einem Monat soll der mittlerweile sechste "Scary Movie"-Film in die deutschen Kinos kommen. Erstmals seit dem zweiten Teil sind die Wayans-Brüder wieder mit an Bord - und die sind dafür bekannt, dass sie mit ihren Witzen gerne Grenzen ausloten. Die beiden ebenfalls zurückkehrenden Hauptdarstellerinnen Regina Hall (55) und Anna Faris (49) sprechen in einem neuen Interview über den Umgang der Brüder mit dem Brechen von Tabus.

Die Wayans-Brüder sind "hinter dir her" Auch der neue Film sei nichts für Zartbesaitete, warnt Faris im Gespräch mit "Entertainment Weekly". Wenn sich jemand auf welche Weise auch immer als Opfer identifiziere, "könnten die Wayans-Brüder hinter dir her sein". Sie feuerten gerne einfach pauschal um sich, erklärt Faris und ahmt nach, wie jemand mit Maschinengewehr alles um sich herum niedermäht. "Das war schon immer ein Teil der Wayans-Brüder, diese Energie", sagt sie und versucht, den Gedanken dahinter zu erklären: "'Können wir dich beleidigen? Wirst du uns trotzdem lieben? Komm schon, du liebst uns doch immer noch, oder?" Hall stimmt dieser Aussage zu und verspricht, dass der "grenzen-sprengende" neue Teil "jeden beleidigen" werde.

Marlon Wayans (53) und Shawn Wayans (55) schrieben an den Drehbüchern zu den beiden ersten Teilen der Reihe, Keenen Ivory Wayans (67) führte jeweils Regie. Aber es kam zum Bruch mit den damaligen Hauptproduzenten, dem einstigen Hollywood-Mogul und später verurteilten Sexualstraftäter Harvey Weinstein (74) und dessen "bösem, hässlichem Bruder" Bob Weinstein (71), wie Marlon Wayans im Jahr 2024 im Podcast "Club Shay Shay" sagte. Er sprach von "schrecklichen Menschen", die das Franchise den Händen seiner Familie entrissen und etwa auch die Idee für den dritten Film geklaut hätten.

In die folgenden drei Filme waren die Brüder nicht mehr involviert. Für die sechste Parodie in der Reihe, die offiziell einfach nur "Scary Movie" heißt, kehrten sie als Co-Autoren zurück. "Jede Grenze wird überschritten", hieß es schon in einem im März veröffentlichten Trailer zur neuen Parodie, die am 4. Juni in die Kinos kommen soll. Im Clip wurde unter anderem über Pronomen und über US-Politik gewitzelt - und natürlich gab es ganz nach den Wurzeln der Reihe allerhand Anspielungen auf Horrorfilme aus den vergangenen Jahren.