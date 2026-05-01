Die Wayans-Brüder sind bekannt für Witzeleien, die vor nichts halt machen. Eine der Hauptdarstellerinnen des neuen "Scary Movie"-Films verspricht, dass jeder beleidigt werden soll.
In rund einem Monat soll der mittlerweile sechste "Scary Movie"-Film in die deutschen Kinos kommen. Erstmals seit dem zweiten Teil sind die Wayans-Brüder wieder mit an Bord - und die sind dafür bekannt, dass sie mit ihren Witzen gerne Grenzen ausloten. Die beiden ebenfalls zurückkehrenden Hauptdarstellerinnen Regina Hall (55) und Anna Faris (49) sprechen in einem neuen Interview über den Umgang der Brüder mit dem Brechen von Tabus.