In diesem Jahr müssen Fans schon früher auf neue Sonntagskrimis verzichten: "Tatort" und "Polizeiruf 110" gehen bereits am Anfang Mai in die Sommerpause. Wann wird weiter ermittelt?

Die Sommerpause der Sonntagskrimis "Tatort" und "Polizeiruf 110" im Ersten beginnt in diesem Jahr deutlich früher. Bereits am 3. Mai läuft mit "Tatort: Könige der Nacht" aus Zürich der letzte neue Fall vor der Pause, wie die ARD auf Anfrage der Nachrichtenagentur spot on news bestätigt. Ab dem 13. September kehren die Krimireihen dann mit neuen Folgen auf den gewohnten Sendeplatz zurück, dazwischen laufen Wiederholungen älterer Episoden. Normalerweise zeigt der Sender noch bis Ende Juni Erstausstrahlungen.

Vier Krimis weniger als sonst Die längere Pause in diesem Jahr sei "eine einmalige Ausnahme aus planerischen Gründen" und bedeute "keine generelle Reduzierung" der Erstausstrahlungen am Sonntagabend, heißt es von der ARD-Programmdirektion weiter. Ein Grund dafür wird traditionell die Fußball-Weltmeisterschaft der Männer sein, die vom 11. Juni bis zum 19. Juli stattfindet und in dieser Zeit das ARD-Programm dominiert.

Dass die Sommerpause 2026 so lang ausfällt, hat jedoch noch weiteren Gründe. Laut ARD sind in diesem Jahr insgesamt 36 Erstausstrahlungen der Sonntagskrimis im Ersten geplant - das sind vier weniger als im Durchschnitt der Vorjahre. Dafür gibt es mehrere Ursachen: Im vergangenen Jahr wurden mit 42 Folgen zwei Krimis mehr als üblich gezeigt, die nun im laufenden Jahr fehlen. Hinzu kommt, dass zwei weitere Premieren erst 2027 ausgestrahlt werden. Anders als in den Vorjahren fallen abseits der Sommerpause 2026 zudem deutlich weniger Sonntagstermine wegen Sondersendungen - etwa für Sport oder Wahlen - aus und auch am Ostersonntag läuft ausnahmsweise ein neuer Fall.

Das steht bis zur Sommerpause noch an

Bis zur Sommerpause steht also noch ein kompakter Krimi-Endspurt mit sechs Erstausstrahlungen ins Haus. Zum Auftakt gibt es ein Highlight der besonderen Art: Am Ostersonntag (5. April) läuft der erste Teil von "Tatort: Unvergänglich" aus München, der zweite Teil folgt bereits am Ostermontag (6. April). Damit verabschieden sich die Kommissare Batic und Leitmayr nach 35 Jahren und 100 Fällen im Dienst in den Ruhestand.

Am 12. April geht es mit "Tatort: Showtime" aus Köln weiter, am 19. April folgt der Schwarzwald-Krimi "Tatort: Innere Angelegenheiten". Am 26. April steht in Wien mit "Tatort: Gegen die Zeit" der vorletzte Fall des Ermittlerduos Eisner und Fellner auf dem Programm, bevor am 3. Mai schließlich das Zürich-Team ermittelt.

Dann ist Schluss mit Neustarts: Am 10. Mai läuft zur Einleitung der Sommerpause eine Wiederholung des Münster-Films "Tatort: Man stirbt nur zweimal" aus dem Dezember 2024.