In diesem Jahr müssen Fans schon früher auf neue Sonntagskrimis verzichten: "Tatort" und "Polizeiruf 110" gehen bereits am Anfang Mai in die Sommerpause. Wann wird weiter ermittelt?
Die Sommerpause der Sonntagskrimis "Tatort" und "Polizeiruf 110" im Ersten beginnt in diesem Jahr deutlich früher. Bereits am 3. Mai läuft mit "Tatort: Könige der Nacht" aus Zürich der letzte neue Fall vor der Pause, wie die ARD auf Anfrage der Nachrichtenagentur spot on news bestätigt. Ab dem 13. September kehren die Krimireihen dann mit neuen Folgen auf den gewohnten Sendeplatz zurück, dazwischen laufen Wiederholungen älterer Episoden. Normalerweise zeigt der Sender noch bis Ende Juni Erstausstrahlungen.