Kein Public Viewing in Stuttgart: 7 Locations, bei denen man die WM im Rudel gucken kann

Public Viewing am Schlossplatz fällt aus, aber alleine Fußball schauen ist langweilig. Wir haben Vorschläge, in welchen Kneipen und Biergärten man kollektive WM-Euphorie erleben kann.

Fußballschauen daheim auf dem Sofa? Kann man schon machen, ist aber langweilig. Wer echte WM-Extase erleben will, braucht mehr als drei Menschen um sich herum. Und da kommen Fußballkneipen ins Spiel. Denn ein zentrales Public Viewing auf dem Stuttgarter Schlossplatz wird es - anders als bei früheren Großturnieren - zur Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko (11. Juni bis 19. Juli) nicht geben.

Bei vielen Partien sind die Anstoßzeiten durch die Zeitverschiebung so spät, dass man sich ernsthaft fragen muss, ob sich das Aufbleiben (oder Aufstehen) lohnt. Trotzdem Lust auf Rudelgucken? Hier sind - ohne Anspruch auf Vollständigkeit - sieben Vorschläge: vom erprobten Klassiker über den hippen Newcomer bis zum versteckten Geheimtipp.

Ein Klassiker: Schlesinger Int.

Full House bei Deutschlandspielen - das Schlesinger in der Schlossstraße. Foto: ppfotodesign/Max Kovalenko

Das Schlesinger im Dreieck Liederhalle - Uni - Haus der Wirtschaft hat eine gute Tradition als unaufgeregte Fußballkneipe. Bei dieser WM werden hier auf jeden Fall alle Deutschlandspiele gezeigt und die Partien, die besonders viel Spannung versprechen. Aber bei Spielen, die mitten in der Nacht oder ganz früh am Morgen laufen, bleibt selbst das Schlesinger zu.

Schlesinger Int., Schlossstraße 28, Stuttgart-Mitte. >> Mehr Infos im Netz

Hipp: Comodo Studios

Stylish gucken bei Comodo Studios hinter dem Stuttgarter Rathaus. Foto: Comodo Studios

Die Comodo Studios hinter dem Rathaus verwandeln sich in den kommenden Wochen in ein WM-Studio. Auf ihrer überdachten Terrasse hat die orange-blaue Café/Bar in der Eichstraße zwei große Flachbildschirme aufgestellt. Hier werden alle Deutschlandspiele und die Toppartien in stylisher Innenstadtkulisse gezeigt. Was läuft, veröffentlichen Comodo Studios auf Instagram.

Comodo Studios, Eichstraße 6, Stuttgart-Mitte. >> Mehr Infos im Netz

Gern genommen: Biergarten im Schlossgarten

Große Fußballemotionen im Biergarten im Stuttgarter Schlossgarten. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Gleich vorne weg: Dass in Sonja Merz' Biergarten im Schlossgarten seit Jahren stets WM-Spiele auf der großen Leinwand laufen, ist kein Geheimnis. Entsprechend voll kann es werden. Gezeigt werden alle Gruppenspiele der DFB-Elf. Unnützes Wissen für den Small Talk auf der Bierbank: Zur Fußball-EM vor zwei Jahren tranken dänische Fans hier ratzfatz alle Bierfässer leer.

Biergarten im Schlossgarten, Am Schlossgarten 18, Stuttgart-Mitte. >> Mehr Infos im Netz

Echt und urig: Laternchen

Das Wohnzimmer des Westens - das Laternchen in der Reuchlinstraße. Foto: StZN/Kanzler

Gäbe es das Wort Stammkneipe nicht, für das Laternchen müsste es erfunden werden. In der Reuchlinstraße 26 findet man noch echte, ehrliche Kneipenkultur. Klar kann man im Laternchen auch Fußball gucken - die WM-Spiele, die im Free-TV gezeigt werden. Und nicht zu völlig unchristlicher Zeit laufen. Was im Laternchen allerdings anders definiert wird, schließlich ist dort unter der Woche bis 3 Uhr, an den Wochenenden sogar bis 5 Uhr geöffnet. Rauchen darf man auch - ob man das nun gut oder schlecht findet...

Laternchen, Reuchlinstraße 26, Stuttgart-West. >> Mehr Infos im Netz

Edles Rudelgucken: Amici

Im Amici feiern traditionell gerne die Spieler und Verantwortlichen des VfB Stuttgart - auch Abwehrspieler Atakan Karazor. Foto: Pressefoto Baumann

Das Stuttgarter Synonym für Edelitaliener - im Amici in der Lautenschlagerstraße, Hotspot der VfB-Kicker, geht es schick zu. Aber auch hier kann man zur WM Fußball schauen. Stilvoll auf der Terrasse, bei Fusion-Küche und Blubb. WM-Clubbing mit wechselnden DJs gibt es hier auch.

Amici, Lautenschlagerstraße 2, Stuttgart-Mitte. >> Mehr Infos im Netz

Hochburg der Kroatien-Fans: Café Topas

Im Topas auf der Theo dominieren bei großen Fußballturnieren die kroatischen Landesfarben. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttgart

Denkwürdige WM-Partynächte wurden hier schon gefeiert: Das Café Topas auf der Theodor-Heuss-Straße ist der Hotspot für kroatische Fußballfans, von denen es in der Landeshauptstadt richtig viele gibt. Klar, dass die Spiele der kroatischen Nationalmannschaft hier übertragen werden. Und läuft es gut für die feurigen „Vatreni“, kann man anschließend gleich auf die Theo, zum Autokorso.

Café Topas, Theodor-Heuss-Straße 28, Stuttgart-Mitte. >> Mehr Infos im Netz

Mit „Kleine Kneipe“-Charme: Breitscheidstüble

Das Breitscheidstüble beim VfB-Gucken. Foto: Max Melzer

Im Breitscheidstüble ist Fußball generell ein wichtiges Thema - klar, dass auch der neue Betreiber Joe Hildenbrand WM-Spiele zeigt. Nicht alle, aber alle, bei denen die Anstoß- mit den Öffnungszeiten korrespondieren. Deshalb sollte man den Instagram-Kanal vom Breitscheidstüble im Auge behalten - da steht, was läuft.

Breitscheidstüble, Breitscheidstraße 49, Stuttgart-West. >> Mehr Infos im Netz