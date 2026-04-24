Kawaii in allen Lebenslagen: Sie blieb kindlich, als andere cool wurden

Marie Theisen ist 26 und fühlt sich in niedlichen, rosafarbenen Kleidern am wohlsten. Allen Vorurteilen zum Trotz. In Japan würde ihre Vorliebe nicht auffallen.
Wenn Marie Theisen morgens in Holzgerlingen zum Bus geht, spürt sie die Blicke. Schüler halten die 26-Jährige für eine Gleichaltrige und machen Sprüche. Ältere Damen fragen, was sie darstellen wolle. Oder ob sie Geburtstag habe. Manchmal begegnen ihr auch unverschämte Blicke von Männern. Marie Theisen möchte am liebsten übersehen werden. „Ich will nichts darstellen, ich habe auch keine Botschaft“, sagt sie. „Ich will nur eines: Kleider tragen, die ich schön finde.“