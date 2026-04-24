Kawaii in allen Lebenslagen: Sie blieb kindlich, als andere cool wurden

Marie Theisen ist 26 und fühlt sich in niedlichen, rosafarbenen Kleidern am wohlsten. Allen Vorurteilen zum Trotz. In Japan würde ihre Vorliebe nicht auffallen.

Wenn Marie Theisen morgens in Holzgerlingen zum Bus geht, spürt sie die Blicke. Schüler halten die 26-Jährige für eine Gleichaltrige und machen Sprüche. Ältere Damen fragen, was sie darstellen wolle. Oder ob sie Geburtstag habe. Manchmal begegnen ihr auch unverschämte Blicke von Männern. Marie Theisen möchte am liebsten übersehen werden. „Ich will nichts darstellen, ich habe auch keine Botschaft“, sagt sie. „Ich will nur eines: Kleider tragen, die ich schön finde.“

Sie zieht an, was ihr schon als Kind gefallen hat. Zum Beispiel knielange Kleidchen mit Spitze und Rüschen in den Farben Rosa, Weiß oder Schoko, mit niedlichen Häschen, Donuts, Erdbeeren oder Zuckerherzen, in Form gebracht durch einen Petticoat. Dazu passen hochaufgeschlossene Blusen, an denen mittig am Kragen eine große Schleife befestigt ist oder zwei Plüschbommel baumeln. Unten herum zieht sie je nach Witterung hochgezogene Kniestrümpfe oder Leggins an, Riemchenschuhe oder Fake-Uggs, oben herum mal eine Kapuzenjacke mit Häschenohren oder eine Oversize-Winterjacke in Marshmallowfarbe und weißem Kunstpelz an der Kapuze.

Puppenhaftes Schuhwerk Foto: Lachenmann

Steht die Basis, kommt der schönste Teil: die Wahl der Accessoires. Marie Theisen hat sich für ihr rosa gefärbtes Haar eine Fülle von Bändern, Haarreifen, Häubchen und Klämmerchen zugelegt, die sie mit Strass, Schleifen oder Figürchen beklebt hat. Ist ihr heute nach Handgelenk-Rüschen? Oder einem Sonnenschirm mit Volant? Ihren Schmuck hat sie nach Farben sortiert, darunter eine Abteilung für quietschbunte Ketten aus Glas- oder Plastiksteinen. Ihre Handtaschen besitzen Außenfenster, die sie mit Ansteckern, Buttons oder Plüschtieren befüllt. Auch oft dabei: ein Kuscheltierrucksack. Den Bären mag sie am liebsten, auch wenn in seinen Hinterkopf maximal ein Handy reingeht. „Der Rucksack ist völlig sinnlos“, sagt sie. „Das macht seinen Reiz aus.“

Dass sie ihre Vorliebe für Niedliches ausleben kann, hat sie vor allem der japanischen Modeindustrie zu verdanken. Seit den 1990er Jahren bieten zahllose japanische Marken so genannte Kawaii-Ästhetik an – Kawaii heißt übersetzt süß oder niedlich. Zu den gängigsten Richtungen gehört der Lolita-Style, eine puppenhafte Ästhetik, die von viktorianischer Mode und Rokoko inspiriert ist und bis auf den Namen nichts zu tun hat mit dem Lolita-Komplex, von dem Vladimir Nabakovs Roman handelt.

Populär ist auch der Fairy Kei, der sich auf 1980er-Jahre-Pastellfarben und Motive aus der Kindheit konzentriert wie My Little Pony oder Strawberry Shortcake. Oder der Decora-Kei, bekannt für eine extreme Anzahl an Accessoires, oft in Schichten getragen. In Marie Theisens Garderobe sind diese und noch weitere Stilrichtungen vertreten.

Einige Jahre versteckte sie sich in schwarzen Pullis

Ihre Vorliebe war schon da, bevor sie damit in Berührung kam. Während ihre Mitschülerinnen mit zwölf, dreizehn Jahren zu cooler, trendiger Mode übergingen, blieb sie noch lange der Prinzessin-Lillifee-Optik treu. „Ich spielte auch weiterhin mit Puppen.“ Sie wurde gehänselt und versteckte sich in den Jahren darauf in schwarzen Pullis. Ihre Wut darüber, sich dem Mainstream beugen zu müssen, war dennoch nicht zu übersehen. „Ich färbte dafür meine Haare blau und grün“, erzählt sie.

In diesen Außenseiter-Jahren tauchte sie ein in die Welt der Mangas und Animes, wo sie erstmals der Kawaii-Ästhetik begegnete – etwa in der Figur des Eichhörnchen ähnlichen Pokémon-Mitglieds Pikachu oder dem Rentier Chopper aus der Serie One Piece. „Die schaue ich bis heute.“ Ihre Manga-Heldinnen, junge Frauen in ihrem Alte, tragen genau jene puppenhafte Kleider, die sie sich nicht mehr zu tragen wagte. Sie suchte im Netz, ob in Japan Kleider dieser Art käuflich sind, und entdeckte haufenweise Anbieter.

Mit 18 Jahren reiste sie das erste Mal in die Heimat ihrer Heldinnen und kehrte mit einem ganzen Koffer voll Kawaii-Mode zurück. Zuerst lief sie damit nur in den eigenen vier Wänden herum. Später wagte sie sich damit unter Leute. Seit drei Jahren trägt sie nichts anderes mehr. Ermutigt hat sie dazu ihre zweite Reise nach Japan. „Ich sah, wie selbstverständlich Frauen diese Mode trugen, wie sich niemand drum scherte. Da fragte ich mich: Warum soll ich darauf verzichten, nur weil ich woanders lebe?“

Kawaii-Ästhetik gehört in Japan zum Straßenbild. Selbst Polizisten werden auf Schildern mit Kulleraugen und rosigen Bäckchen dargestellt. Um zu verstehen, woher die Offenheit für Niedliches rührt in einem Land, das zugleich großen Wert auf Anpassung legt, lohnt sich ein Blick in die Kulturgeschichte. Geprägt von den Werten der ostasiatischen Religionen findet sich in der traditionellen japanischen Ästhetik eine tiefe Wertschätzung für alles Kleine, Zarte und Vergängliche.

Ein Beispiel dafür sind die Netsuke aus der Edo-Zeit (1603-1868), kleine, kunstvoll geschnitzte Figuren wie Hasen, Hündchen oder schlafende Katzen, die am Kimono befestigt werden. Auch in frühen Holzschnitten des Ukiyo-e finden sich Tierdarstellungen, die in vereinfachten, weichen Formen gehalten sind.

Ein Netsuke aus dem 19. Jahrhundert Foto: Lindenmuseum Stuttgart

Die moderne Kawaii-Ästhetik entstand jedoch erst im 20. Jahrhundert, als Schülerinnen in den frühen 1970er Jahren gegen das strenge Schulsystem aufbegehrten, wie die japanische Wissenschaftlerin Hiina Kanna schildert: Sie wichen von der traditionellen Schreibrichtung von oben nach unten ab und zeichneten stattdessen von links nach rechts „runde, kreisförmige Schriftzeichen, verziert mit Herzen, Sternchen und Smileys“. Was Schulleiter aufs Strengste untersagten, griffen Zeitschriften und Comics auf. Von dort verbreitete sich die Kawaii-Ästhetik in alle Lebensbereiche und bereitete Firmen wie Sanrio, den Schöpfer von Hello Kitty, ein Millionengeschäft.

Auch Marie Theisen hat bei diesen Firmen ein kleines Vermögen gelassen. Ihre Dachwohnung teilt sie sich mit einem Heer aus Stofftieren. Mindestens 100 Knopfaugenpaare blicken einem entgegen –Erdbeeren und Bananen mit Gesichtern, Meerestiere und immer wieder Hasen mit Schlappohren. In einer Zimmerecke wohnt eine Großfamilie aus Molangs – aufrechte, klosförmige Kaninchen mit einem strichdünnen Ohrenpaar in der Mitte des Kopfes. Das größte Exemplar nimmt fast die Hälfte der Couch ein. Kinder würde sie ungern in ihr durchkomponiertes Reich lassen. „Ich hätte Riesenangst, dass sie ein Chaos hinterlassen.“

Ihr größter Molang besetzt fast die Hälfte ihrer Couch. Foto: Lachenmann

Heiliger ist ihr nur ihre Lolita-Garderobe, alles teure Unikate, denen sie teilweise jahrelang hinterhergejagt ist. „Der japanische Markt hat seine Besonderheiten“, erklärt Marie Theisen. Die Lolita-Marken bringen ihre Modelle oft nur ein Mal und in nur einer Größe heraus, gemünzt auf zierliche Japanerinnen. „Wenn ich mich in ein Kleid verliebe, muss ich das ganze Internet durchforsten und finde es dann allenfalls Second Hand.“ Ob es dann passt, ist die zweite Frage. „Ich habe Glück, dass ich so klein geraten bin.“

Einen reinen Lolita-Look trägt Marie Theisen nur zu besonderen Anlässen. („Für den Petticoat brauche ich im ÖPNV zwei Sitze.“) Etwa auf Modemessen. Oder wenn sie sich mit einer Gruppe von Frauen trifft, die ihre Vorliebe teilen. An gewöhnlichen Tagen kombiniert sie mehrere Stile. Und wenn es mal schnell gehen muss, schlüpft sie einfach in eine fliederfarbene Cordhose und einen Pulli mit Häschenmotiv. Es gibt eigentlich keinen Anlass mehr, den sie nicht mit ihrer Garderobe bewerkstelligen könnte. „Nur bei der Beerdigung meiner Oma musste ich mir was von meiner Mutter leihen.“

Ihr Outfit ist dort, wo sie täglich unterwegs ist, keine Rede mehr wert. Marie Theisen arbeitet seit zehn Jahren in der Stuttgarter Stadtbibliothek und studiert nebenher Japanologie in Tübingen. „Alle haben sich daran gewöhnt.“ Ihr Freund Joshua Pirmin Nitsche, Typ schwarze Kluft, kennt sie noch „anders“, wie er sagt, bevor sich Kawaii durchsetzte. Er zieht vor ihr den Hut. „Ich finde es sehr cool, dass Marie macht, was ihr gefällt, egal, was andere denken.“

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Und der Raum für Interpretationen ist groß. Die einen glauben, hinter dem Kawaii-Style stecke der Wunsch, vor der Realität in eine heile Scheinwelt zu entfliehen. Andere sehen darin eine Rebellion gegen die Leistungsgesellschaft oder den Ausdruck eines inneren Schmerzes. Besonders schwierig findet Marie Theisen die Auslegung, sie wolle sexuell anziehend wirken. „Eine Bekannte, die sich so kleidet wie ich, ist schon mal von einer Gruppe von Frauen bespuckt worden“, erzählt Marie. Ihre Vermutung: „Die dachten, sie gehöre zur Age-Play-Szene.“

Age Play ist ein einvernehmliches, erotisches Rollenspiel zwischen Erwachsenen, bei dem ein Mitspieler häufig eine kindliche Rolle übernimmt. Es findet nur in geschlossenen Communities statt und ist in der Gesellschaft sozial geächtet, weil es mit Pädophilie assoziiert wird. Marie Theisen bedauert, dass ihr Modestil derart missverstanden werden kann. „Lolita-Mode mit ihren hochgeschlossenen Blusen und den glockenförmigen Kleidern will sich ja gerade von sexualisierten Schönheitsidealen abheben.“

Lolita-Ikone und Niedlichkeitsbotschafterin Misako Aoki Foto: imago/Pacific Press Agency

Ob sie dem Kawaii-Style auch im Alter treu bleiben wird, vermag sie heute nicht zu sagen. „Vielleicht wandelt sich mein Geschmack im Alter, vielleicht in Richtung Vintage.“ Vielleicht hält sie es aber auch wie Misako Aoki, eine Lolita-Ikone, die Marie Theisen im Mai auf der Japan- und Anime-Konvention in Düsseldorf treffen will. Das japanische Außenministerium hat Misako Aoki einst zur „Botschafterin für Niedlichkeit“ ernannt. Aoki, 43 Jahre alt, denkt nicht daran, ihre Leidenschaft an den Nagel zu hängen.