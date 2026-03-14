Die 14-jährige Johanna aus Oberstenfeld leidet am Fatigue-Syndrom. Ihre Eltern sind entsetzt über die schlechte Versorgung – doch ein Spendenaufruf ihrer Paten macht Hoffnung.
Auf unfassbare Schicksale blickt man als Außenstehender in der Regel zwar mit Mitgefühl, aber dennoch aus schützender Entfernung. Bis zu dem Moment, in dem einen ein solcher Schlag selbst trifft und wie eine Lawine überrollt. Nichts ist mehr, wie es war. Alles im Leben ist auf den Kopf gestellt. So geht es derzeit der Familie Käfer aus Oberstenfeld.