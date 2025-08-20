Katzenproblem in Stuttgart: Tierheim überfüllt – „Die Leute sind so kaltschnäuzig geworden“

Es ist Ferienzeit – und das Stuttgarter Tierheim platzt aus allen Nähten. Die Experten dort fordern eine Kastrationspflicht für Katzen. Die könnte in der Stadt bald kommen.
Petra Veiel ist erschüttert. Und das, obwohl sie in den vergangenen Jahren schon fast alles gesehen hat. Die Sprecherin des Stuttgarter Tierheims erlebt derzeit mal wieder „eine Stoßwelle“, wie sie es nennt. Das liegt nicht nur an den Sommerferien, in denen manch einer plötzlich bemerkt, dass er sein Haustier gar nicht mit in den Urlaub nehmen kann.