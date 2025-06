1 Megan Skiendiel ist Teil der Girlgroup Katseye. Foto: IMAGO / Avalon.red

Megan, Mitglied der internationalen Girlgroup Katseye, hat sich in einem Livestream öffentlich als bisexuell geoutet. Nach Lara ist sie bereits das zweite offen queere Mitglied der Band.











Die chinesisch-amerikanische Sängerin Megan Skiendiel, Teil der globalen Girlgroup Katseye, hat sich laut The Korea Times in einem Livestream am Freitag als bisexuell geoutet. „Ich will es einfach sagen: Ich bin bisexuell“, erklärte die 19-Jährige direkt gegenüber ihren Fans. Bereits im Vorfeld hatte es immer wieder Spekulationen über ihre sexuelle Orientierung gegeben, doch zum ersten Mal bestätigte Megan ihre Identität nun selbst.