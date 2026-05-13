Katja Burkard fällt aus: Angela Finger-Erben feiert vorgezogene Punkt 12-Premiere

Eigentlich sollte Angela Finger-Erben erst kommenden Montag bei "Punkt 12" einsteigen. Doch weil Katja Burkard krank ist, muss die Moderatorin kurzfristig übernehmen.
Angela Finger-Erben (46) hat einen ereignisreichen Morgen hinter sich. Am Frühstückstisch vibrierte ihr Handy und eine dringende Nachricht der "Punkt 12"-Redaktion blinkte auf. "Da wusste ich sofort, irgendwas ist passiert", schilderte die 46-Jährige im Gespräch mit "RTL.de". Die eigentliche Moderatorin Katja Burkard (61) meldete sich krank, und Finger-Erben sollte kurzfristig einspringen - noch am selben Tag.