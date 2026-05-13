Katja Burkard fällt aus: Angela Finger-Erben feiert vorgezogene Punkt 12-Premiere

Angela Finger-Erben (46) hat einen ereignisreichen Morgen hinter sich. Am Frühstückstisch vibrierte ihr Handy und eine dringende Nachricht der "Punkt 12"-Redaktion blinkte auf. "Da wusste ich sofort, irgendwas ist passiert", schilderte die 46-Jährige im Gespräch mit "RTL.de". Die eigentliche Moderatorin Katja Burkard (61) meldete sich krank, und Finger-Erben sollte kurzfristig einspringen - noch am selben Tag.

Eigentlich war der Plan ein anderer. Die Moderatorin, die künftig zum festen Team des RTL-Mittagsjournals gehört, hätte ihre Premiere erst am 18. Mai gefeiert. Nun wurde daraus ein ungeplanter Frühstart. "Da habe ich direkt 'nen Flattermann bekommen. Da war ich so richtig durcheinander. Ich meinte zu meinem Mann: Ich muss heute 'Punkt 12' moderieren und habe ihn gefragt: 'Wie machen wir das mit den Kindern?' Ich habe noch keine Haare gewaschen, ich muss noch duschen", beschrieb sie den Moment. Finger-Erben machte sich schnell auf zum RTL-Sendezentrum im Kölner Stadtteil Deutz und ließ sich in der Maske fertigmachen.

Hilfe durch erfahrenen Kollegen

Bei ihrem Debüt verlässt sie sich auf ihren erfahrenen Kollegen Bernd Fuchs (53). "Das wird richtig toll heute. Mit Bernd an meiner Seite wird's super." Sie habe ihm schon gesagt, dass er sie heute an die Hand nehmen muss. "Er kennt 'Punkt 12' ja in- und auswendig. Und er kennt mich. Ich kann mich 100 Prozent auf ihn verlassen." In einer Instagram-Story zeigte Finger-Erben ihre Vorbereitungen in der Maske und ein Büro-Plausch mit Kollege Bernd Fuchs. Zudem richtete sie ihre Kamera auf einen Motivationszettel, den ihr Katja Burkard am Schreibtisch hinterlassen hat: "Good luck, liebste Angie, du rockst das!" Finger-Erben hoffe, dass ihre Kollegin nach einer Ruhepause am Feiertag "am Freitag hoffentlich wieder gesund und frisch die Sendung machen kann".

Zukünftig wird es ein vierköpfiges festes Moderationsteam bei "Punkt 12" geben, das in Duos vor der Kamera stehen wird. Katja Burkard und Bernd Fuchs bilden das eine, Angela Finger-Erben und Daniel Fischer (49) das andere Team. Seit 2006 steht Finger-Erben bereits für RTL vor der Kamera und arbeitete für verschiedene Formate. So war sie schon VIP-Reporterin bei "Punkt 12", seit 2018 moderiert sie "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! Die Stunde danach". Seit 2009 war sie Teil des Moderatorenteams von "Guten Morgen Deutschland" und "Punkt 6/7/8".