Kate und William mit Kindern bei Weihnachtskonzert

Zunächst hatte sie sich alleine gezeigt, doch das jährliche Weihnachtskonzert von Prinzessin Kate ist Familiensache. Sie wurde nicht nur von Prinz William begleitet, sondern auch von den drei gemeinsamen Kindern.
Nicht sonderlich häufig waren sie zuletzt gemeinsam in der Öffentlichkeit zu sehen. Jetzt hat sich Prinzessin Kate (43) anlässlich ihres jährlichen Weihnachtsgottesdienstes und -konzerts wieder zusammen mit ihrem Ehemann und ihren drei Kindern den Kameras gezeigt. Nachdem Kate zunächst alleine einige der Gäste begrüßt hatte, holte sie Prinz William (43), Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (7) hinzu.