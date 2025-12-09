Kate und William mit Kindern bei Weihnachtskonzert

Zunächst hatte sie sich alleine gezeigt, doch das jährliche Weihnachtskonzert von Prinzessin Kate ist Familiensache. Sie wurde nicht nur von Prinz William begleitet, sondern auch von den drei gemeinsamen Kindern.

Nicht sonderlich häufig waren sie zuletzt gemeinsam in der Öffentlichkeit zu sehen. Jetzt hat sich Prinzessin Kate (43) anlässlich ihres jährlichen Weihnachtsgottesdienstes und -konzerts wieder zusammen mit ihrem Ehemann und ihren drei Kindern den Kameras gezeigt. Nachdem Kate zunächst alleine einige der Gäste begrüßt hatte, holte sie Prinz William (43), Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (7) hinzu.

Prinzessin Kate und "Liebe in all ihren Formen" Auf dem Programm von "Together At Christmas", des mittlerweile traditionellen Weihnachtskonzerts der Prinzessin, standen unter anderem Lesungen und Auftritte von Prominenten wie den beiden Hollywoodstars Kate Winslet (50) und Chiwetel Ejiofor (48) sowie Sängerin Katie Melua (41). Rund 1.600 Gäste wurden von Kate in der berühmten Westminster Abbey am 5. Dezember laut britischer Berichte empfangen.

In diesem Jahr steht Kates Konzert unter dem Motto "Love in all its forms" (dt.: "Liebe in all ihren Formen"). Man feiere "Liebe und Verbindungen", heißt es auch in einer aktuelle Story auf dem Instagram-Account von Kate und William. Dort wurden einige Stunden vor dem Event exklusive Einblicke in die Vorbereitungen veröffentlicht. "Wunderschön, die Westminster Abbey dekoriert und bereit für den Gottesdienst heute Abend zu sehen. [...] Wir freuen uns auf alle, die heute Abend dabei sind", hieß es dazu.

Kate: "Weihnachten spricht in seinem Kern von Liebe"

"Weihnachten spricht in seinem Kern von Liebe, die in den einfachsten, menschlichsten Formen Gestalt annimmt", erklärte die Prinzessin von Wales vor dem Event in einem Brief. Sanfte Gesten seien entscheidend: "Ein Moment des Zuhörens, ein tröstendes Wort, ein freundliches Gespräch, eine helfende Hand, Präsenz. [...] Weihnachten erinnert uns daran, wie tief unsere Leben miteinander verwoben sind. So wie die Wurzeln von Bäumen unter der Erde Kraft teilen - unsichtbar, aber lebenswichtig - so tun wir es auch", erklärte Kate. "Die Zeit, die Fürsorge und das Mitgefühl, die Sie oft still und ohne Worte, ohne Erwartungen oder Anerkennung schenken, machen einen außerordentlichen Unterschied im Leben anderer Menschen", schrieb sie zudem im Vorfeld des Gottesdienstes.

Die Veranstaltung wird aufgezeichnet und im britischen Fernsehen an Heiligabend ausgestrahlt.