"Mein Tipp ist, Ängste und Sorgen als wertvolle Ratgeber zu entdecken": Karriere- und Lebenscoach Martin Wehrle verrät im Interview, wie sich negative Denkspiralen stoppen lassen und welche Sorgen über- und unterschätzt werden.
"Sorgen sind ein Produkt eigener Herstellung": Bestsellerautor Martin Wehrle (56) will seinen Leserinnen und Lesern in "Wer wärst du ohne deine Sorgen?" (Mosaik, 22. April) dabei helfen, die Kontrolle über ihren Kopf zurückzuerobern. Je besser man seine Gedanken verstehe, desto leichter könne man sie steuern und sich aus negativen Denkspiralen befreien, sagt der Karriere- und Lebenscoach über das Ziel seines neuen Buches. Im Interview mit spot on news erklärt Wehrle, welche Sorgen überschätzt werden und was gegen Grübelschleifen hilft.