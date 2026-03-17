Karnevalistischer Tanzsport: Rekord zum Abschluss der Karriere – Filderer-Tänzerin begeistert 15000 Zuschauer

Wie Konfetti: Auf die Leinfeldener Gardetänzerinnen des Vereins „Die Filderer“ regnet es bei den deutschen Meisterschaften erneut Medaillen. Für den Höhepunkt sorgt Celine Müller.
Köln als Hochburg des Karnevals ist, wen wundert’s, auch die Hochburg der deutschen Meisterschaften im karnevalistischen Tanzsport. Die aktuelle 53. Auflage wurde erneut in der Lanxess-Arena ausgetragen. Und was hat der Kölner Karneval mit Leinfelden-Echterdingen zu tun? Eine ganze Menge. Denn: Die Tanzgarde der dort ansässigen Filderer hat bei den Titelkämpfen wieder einmal kräftig abgeräumt. Dreimal Gold, einmal Silber, einmal Bronze. Und eine ihrer Akteurinnen sorgte dabei für den absoluten Höhepunkt.