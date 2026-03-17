Karnevalistischer Tanzsport: Rekord zum Abschluss der Karriere – Filderer-Tänzerin begeistert 15000 Zuschauer

Köln als Hochburg des Karnevals ist, wen wundert’s, auch die Hochburg der deutschen Meisterschaften im karnevalistischen Tanzsport. Die aktuelle 53. Auflage wurde erneut in der Lanxess-Arena ausgetragen. Und was hat der Kölner Karneval mit Leinfelden-Echterdingen zu tun? Eine ganze Menge. Denn: Die Tanzgarde der dort ansässigen Filderer hat bei den Titelkämpfen wieder einmal kräftig abgeräumt. Dreimal Gold, einmal Silber, einmal Bronze. Und eine ihrer Akteurinnen sorgte dabei für den absoluten Höhepunkt.

Für einen Moment war es unter den knapp 15 000 Zuschauern mucksmäuschenstill, dann plötzlich ziemlich laut – nämlich als jedem bewusst wurde, was Celine Müller gerade geschafft hatte. Dass die 25-Jährige mit ihrem Solo-Auftritt in der Ü-15-Kategorie der Tanzmariechen für ihre Sportart Geschichte geschrieben hatte. Alle sieben Wertungsrichter gaben die Höchstnote von 100 Punkten, machte bei zwei Streichwertungen die Maximalzahl 500. „Gänsehaut pur“, berichtet der Filderer-Präsident Markus Schumann über die schließlich minutenlangen Standing Ovations, die die Halle beben ließen. „So eine Wertung hat es in der Geschichte des Gardetanzes noch nie gegeben“, weiß Schumann.

„Keiner ist wilderer als die Filderer“, heißt es in deren Vereinshymne. Derzeit sind sie im Verein allerdings nicht nur „wilderer“, sondern gleich ganz aus dem Häuschen. Mit ihrer erwähnten Gesamtmedaillenausbeute krönten sich die Leinfeldener erneut zur erfolgreichsten Delegation der Meisterschaften. Die Rote Garde ertanzte sich den Titel in der Jugend (6 bis 10 Jahre alt) – dies zum siebten Mal in Folge. „Das ist keine Serie. Das ist eine Ära“, sagt Schumann.

Zum siebten Mal in Folge deutscher Meister: die Rote Garde. Foto: Boris Gendlin @PAPArazzi for ever

Bei den Junioren (11 bis 15 Jahre alt) holte die Grüne Garde Silber und erreichte dabei 469 Punkte, Filderer-Vereinsrekord in dieser Altersklasse. Maja Hahn siegte bei den Jugend-Solisten weiblich, während ihre Schwester Jule Hahn in derselben Kategorie auf dem sechsten Platz landete. Lisa Hölting schnappte sich die Bronzemedaille bei den Junioren-Solisten weiblich.

Und dann noch der alles toppende Auftritt von Celine Müller, den die Vereinskollegen in zuvor extra angefertigten T-Shirts verfolgten, mit dem Aufdruck: „Müllerin schreibt Geschichte, 2007 bis 2026.“ Angefertigt, weil klar war, dass Celine Müller nach diesem Auftritt ihren Dreispitz an den Nagel hängt und sich nur noch auf die Trainerlaufbahn konzentriert. Was für ein Schlusspunkt ihrer Aktivenzeit! Am Ende war es wie in einem Traum, der Wirklichkeit wird. „Die Reaktionen in der Halle waren überwältigend“, sagt Schumann. „Besser kann man seine aktive Karriere nicht beenden. Was soll denn da noch kommen.“

Das weiß die Protagonistin selbst noch nicht genau. „Ich hab’ das alles noch gar nicht richtig verarbeitet. Das ist wirklich unfassbar“, sagt Celine Müller. „Ich hab so viele Gratulationsnachrichten und Videos bekommen. Das dauert alles noch.“

„Leistungssport auf höchstem Niveau“

19 Jahre lang stand sie auf der Bühne –vielmehr: wirbelte, flog und hüpfte über den PVC-Tanzboden. 19 Jahre mit drei bis vier intensiven Trainingseinheiten pro Woche. „Das ist Leistungssport auf höchstem Niveau“, fasst Schumann zusammen. Diese geballte Erfahrung gibt die Holzgerlingerin schon längst auch als Trainerin im Verein weiter. Fortan wird dies überhaupt ihr Job bei den Filderern sein, neben ihrem Hauptberuf als Verwaltungsfachkraft im öffentlichen Dienst.

Auch weitere Positionen werden in Leinfelden neu besetzt. Celine Müllers Trainerin Gaetana Dittrich hört nach 17 Jahren mit insgesamt 13 erreichten deutschen Meistertiteln als Trainerin auf. Und auch der Präsident, seit 2008 am Ruder, stellt sich nicht mehr zur Neuwahl. „Die Erfolge sind da, die Jugendarbeit läuft, dem Verein geht es gut, Zeit für eine andere Generation“, sagt Schumann. „Diese bewegenden Momente in Köln sind genau der richtige Zeitpunkt dafür.“

Und auch wenn die Rekordfrau Celine Müller noch gar nicht fassen kann, was da am vergangenen Wochenende passiert ist, „eines weiß ich: Die ersten Turniere, bei denen ich nur unten stehe und schaue, was auf der Bühne passiert, das wird sicherlich schon komisch für mich“, sagt Celine Müller. Denn noch etwas ist klar: Die Titeljagd geht weiter.