Glanz in der Alten Reithalle – doch der Ehrenpräsident sitzt verärgert vor der Tür: Die Prunksitzung der Zigeunerinsel sorgt für Nachhall. Und die Namensdebatte schwelt weiter.
Aus Sicht vieler Gäste war die Prunksitzung der Karnevalsgesellschaft Die Zigeunerinsel in der Alten Reithalle des Hotels Maritim ein großer Erfolg. „Besonders schön“, „stimmungsvoll“ und „sehr unterhaltsam“ – so lauteten die Urteile über das Programm, das nach Meinung der Anwesenden bewiesen hat, warum die traditionsreiche Gesellschaft seit Jahrzehnten einen festen Platz im Stuttgarter Fasching hat.