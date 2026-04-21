Karlsruhe: Mann in Flammen stirbt – Obduktion der Leiche angeordnet

War es Selbstverbrennung oder ein Unglück? Nach dem Vorfall in Karlsruhe haben die Behörden ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet.
Im Fall eines auf der Straße verbrannten Mannes in Karlsruhe hat die Staatsanwaltschaft eine Obduktion der Leiche angeordnet. Sie erhofft sich nach Angaben eines Sprechers zum einen Hinweise auf die Identität des Gestorbenen. Zum anderen soll geklärt werden, ob es sich bei dem Geschehen am Sonntag um eine vorsätzliche Selbstverbrennung oder ein Unglück handelt. Erkenntnisse dazu könnten im Laufe der Woche vorliegen.