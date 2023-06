1 So kennen Karl Haidle viele – eine Aufnahme von 2019. Foto: Brigitte Hess/Archiv

Kernens ältester Bürger Karl Haidle hat an diesem Freitag Geburtstag. Sein Lebenswille ist noch immer groß, nur der Aktionsradius wird kleiner. Bis zu seinem 100. Geburtstag war er regelmäßig im Weinberg und fuhr auch noch Auto.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Er ist mutmaßlich der älteste Bürger im Rems-Murr-Kreis: Karl Haidle aus Kernens Ortsteil Stetten wird an diesen Freitag 107 Jahre alt. In Fellbach gibt es eine 106-Jährige. In Winnenden leben zwei Frauen und ein Mann mit jeweils 102, in Schorndorf gibt es zwei 101-Jährige und in Waiblingen eine Bürgerin mit 104 Jahren.