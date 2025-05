1 Der Dornier-Wal N25 beim Flug über den Osloford im Jahr 1925 Foto: Dornier Museum

Vor 100 Jahren brachen zwei Dornier-Flugboote zu einer Polarexpedition auf. Mit an Bord: Karl Feucht aus Heimerdingen als Mechaniker. Das Team kam nie am Nordpol an.











Erst wenige Tage vor Beginn der Expedition wirbt der norwegische Polarforscher Roald Amundsen Karl Feucht an. Der Flugzeugmechaniker, am Heiligen Abend des Jahres 1893 in Heimerdingen im Strohgäu geboren, wird mit seinem Können später der Crew das Leben retten.