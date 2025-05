Kapitän des VfB Stuttgart: Wie Atakan Karazor den „schönsten Moment meines Lebens“ erlebte

18 Moment für die Ewigkeit: Atakan Karazor reckt den DFB-Pokal in die Höhe. Foto: Tom Weller/dpa

Atakan Karazor ist seit Samstagabend der erst dritte Kapitän einer Mannschaft des VfB Stuttgart, der den DFB-Pokal in Empfang nehmen durfte. Wie hat er diesen Moment erlebt?











Link kopiert



Er hatte das vermutlich nicht gehört. Aber kurz bevor in Berlin am Samstagabend das Pokalfinale zwischen dem VfB Stuttgart und Arminia Bielefeld angepfiffen worden ist, bereitete Frank Verlaat seinen Nachfolger schon einmal auf diesen besonderen Moment vor. „Es ist“, sagte der Niederländer, der 1997 als VfB-Kapitän den Pokal gewonnen hat, „ein geiles Gefühl.“ Er sprach über den Augenblick, in dem der Spielführer den Pott in den Berliner Nachthimmel recken darf.