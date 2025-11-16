Kapitän des VfB Stuttgart: So freut sich Atakan Karazor über sein erstes Länderspiel

Lange hat er darauf warten müssen. Jetzt hat Atakan Karazor endlich sein erstes Länderspiel für die Türkei absolviert – und sich sehr darüber gefreut.
Als große Ehre hat es Atakan Karazor (29) stets beschrieben, für die Türkei, das Land seiner Eltern, nominiert zu werden. Auf seinen ersten Länderspieleinsatz aber musste der Kapitän des VfB Stuttgart lange warten. Dreimal berief ihn der Nationalcoach Vincenzo Montella – stellte den gebürtigen Essener allerdings nie auf und berief ihn bei einigen Partien sogar nicht einmal in den endgültigen Spieltagskader.