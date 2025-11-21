Kapitän des VfB Stuttgart: „Das bleibt für immer“ – Atakan Karazor geht mit Rückenwind ins Topspiel

VfB-Kapitän Atakan Karazor feierte in der Länderspielpause sein Debüt für die türkische Nationalmannschaft. Ob er im Topspiel gegen Dortmund von Beginn an spielt, bleibt offen.
Ob Atakan Karazor am Samstag beim Topspiel in Dortmund in der Startelf stehen wird, ließ VfB-Trainer Sebastian Hoeneß am Donnerstagnachmittag noch offen. Die zurückliegende Länderspielpause habe den gewohnten Trainingsrhythmus durcheinandergebracht: „Wir werden am Freitag das erste Mal komplett zusammen auf dem Platz stehen“, erklärte Hoeneß auf der Pressekonferenz. Wer schließlich in Dortmund beginnt, soll daher erst nach der Abschlusseinheit entschieden werden.