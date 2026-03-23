Danaya aus Korb bei Stuttgart ist im Finale von The Voice Kids. Zu verdanken hat sie das neben ihrem Talent einem besonderen Song – und einem ganz bestimmten Wundermittel.

Was für eine Freude: Die zehnjährige Danaya aus Korb (Rems-Murr-Kreis) hat es ins Finale der Castingshow The Voice Kids geschafft. In ihrem Battle, das am Samstagabend ausgestrahlt wurde, setzte sich die Schülerin gegen drei ihrer Mitbewerber durch. Gemeinsam mit Ariana aus Berlin, Valentin aus Speyer und Cataleya aus der Schweiz stand sie auf einer 360-Grad-Bühne, umringt von Publikum.

Das Lied, das die vier dort umsetzen mussten, war nicht einfach – und dennoch was es ein Glücksfall für die Zehnjährige. Denn „Beautiful Things“ von Benson Boone hatte Danaya im Sommer 2025 schon einmal vor großem Publikum gesungen – und zwar auf der Hochzeit ihrer Schwester.

Danayas Coach Alvaro Soler hatte seine Kandidaten mit einer Schrei-Übung und Turnübungen aufgelockert. „Das fand ich ein bisschen komisch“, meinte Danaya grinsend. Geschadet hat es offensichtlich nicht. Zumal die Zehnjährige ihr Geheimmittel dabei hatte: Sie genehmigte sich und ihren Mitstreitern einen Löffel Honig. Was auch zu einem Bandnamen für die vier Kandidaten inspirierte, die als „The Honey Energetics“ auf die Bühne gingen.

Von Konkurrenz unter den Kandidaten war bei dem Auftritt nichts zu spüren – nicht nur beim gemeinsamen Interpretieren des Songs, der von gefühlvoll zu rockig-kraftvoll wechselt. Zum Abschluss posierten die vier freundschaftlich miteinander – und Danaya tröstete die erst achtjährige Ariana, als sie mit den Tränen kämpft.

Alle Coaches hatten für den Auftritt aller Kandidaten viel Lob übrig. „Eine krasse Performance, nicht nur stimmlich. Ich bin superstolz“, meinte Alvaro zu seinen Schützlingen. Und hatte dann die Qual der Wahl. Schlussendlich entschied er sich, seine „kleine Adele“ Danaya ins Finale zu schicken: „Du bist so ein Ausnahmetalent“, meinte er zu der freudestrahlenden Korberin, die kurz darauf von ihrer Familie umarmt und beglückwünscht wird.

Die nächste Stufe für Danaya und insgesamt elf weitere junge Kandidaten ist nun das große Finale, das am Freitag, 3. April, live ausgestrahlt wird. Die Zuschauer können dann von zuhause aus live für ihre Favoriten abstimmen.