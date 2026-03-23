Danaya aus Korb bei Stuttgart ist im Finale von The Voice Kids. Zu verdanken hat sie das neben ihrem Talent einem besonderen Song – und einem ganz bestimmten Wundermittel.
Was für eine Freude: Die zehnjährige Danaya aus Korb (Rems-Murr-Kreis) hat es ins Finale der Castingshow The Voice Kids geschafft. In ihrem Battle, das am Samstagabend ausgestrahlt wurde, setzte sich die Schülerin gegen drei ihrer Mitbewerber durch. Gemeinsam mit Ariana aus Berlin, Valentin aus Speyer und Cataleya aus der Schweiz stand sie auf einer 360-Grad-Bühne, umringt von Publikum.