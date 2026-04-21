Kandidatin aus Korb: So blickt Finalistin Danaya auf ihren Auftritt bei The Voice Kids zurück

Nach ihrer Teilnahme bei The Voice Kids ist Danaya aus Korb um viele Erfahrungen reicher. Wir haben uns mit dem Ausnahmetalent darüber unterhalten, wie es jetzt weitergeht.
Der Moment der Entscheidung ist vorbei, die Kameras sind aus – und die zehnjährige Danaya aus Korb ist jetzt eine kleine Berühmtheit. Bis zum Finale hat sie es in der Castingshow The Voice Kids geschafft. Bei der letzten Folge, die Anfang April live ausgestrahlt wurde, gewann zwar am Ende Katelyn aus Irland, doch von Neid ist bei dem Gesangstalent aus dem Remstal nichts zu spüren. Wir hatten die Gelegenheit, mit Danaya und ihrer Familie zu sprechen.