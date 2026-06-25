Kandidatenfeld eingegrenzt: Suche nach dem neuen James Bond geht in die heiße Phase

Die Suche nach dem neuen James Bond geht in die heiße Phase. Regisseur Denis Villeneuve informiert ausgewählte Schauspieler offenbar persönlich über die nächste Casting-Runde.

Es wird langsam ernst bei der Suche nach dem neuen James Bond: Regisseur Denis Villeneuve (58) und die Produzenten des nächsten 007-Films haben offenbar damit begonnen, ausgewählte Schauspieler über die nächste Casting-Runde zu informieren. Das berichtet das US-Branchenportal "Deadline" unter Berufung auf Insider. Villeneuve soll die Anwärter dabei persönlich angerufen haben.

Die entscheidenden Vorsprechen sind dem Bericht zufolge für August angesetzt. Konkrete Namen konnte "Deadline" bislang nicht bestätigen. Auch wie viele Darsteller letztlich antreten werden, ist unklar: Eine Quelle rechnet mit fünf bis sieben Kandidaten, andere sprechen von einer Zahl von bis zu 20 Personen.

Schon in den vergangenen Wochen hatte Casting-Direktorin Nina Gold demnach zahlreiche Gespräche geführt. Diese galten Insidern zufolge aber vor allem weniger bekannten Namen - um zu prüfen, ob jemand die Liste der prominenteren Anwärter ergänzen sollte. Gold hatte ihren Deal für den Film im April abgeschlossen.

Diese Namen werden gehandelt

Wer als Favorit gilt, bleibt Spekulation. Schauspieler wie Harris Dickinson, Callum Turner und Jacob Elordi passten laut "Deadline" jedoch in das Profil, nach dem die Macher für diese Runde suchen. Bestätigt sei bislang keiner der Namen.

Die Bedächtigkeit hat System: Seit Amazon MGM Studios in diesem Jahr die volle kreative Kontrolle über die Reihe übernommen hat, geht das Studio bei der Besetzung hinter der Kamera betont gründlich vor. Zuerst wurden im Frühjahr 2025 Amy Pascal und David Heyman als Produzenten verpflichtet. Nach Gesprächen mit mehreren Regisseuren fiel die Wahl schließlich auf Villeneuve.

Bond-Star soll bis Jahresende feststehen

Den gleichen Weg ging das Studio im vergangenen Sommer bereits beim Drehbuch, das Steven Knight verantwortet. Erst danach rückte die Suche nach dem Hauptdarsteller in den Fokus. Amazon MGM wollte sich auf Anfrage von "Deadline" nicht äußern.

Bis zum Casting-Marathon im August dürfte also noch Geduld gefragt sein. Der Zeitplan passt allerdings zu dem Ziel, den neuen 007 bis Jahresende gefunden zu haben - damit die Dreharbeiten irgendwann 2027 beginnen können.