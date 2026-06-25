Kandidatenfeld eingegrenzt: Suche nach dem neuen James Bond geht in die heiße Phase

Die Suche nach dem neuen James Bond geht in die heiße Phase. Regisseur Denis Villeneuve informiert ausgewählte Schauspieler offenbar persönlich über die nächste Casting-Runde.
Es wird langsam ernst bei der Suche nach dem neuen James Bond: Regisseur Denis Villeneuve (58) und die Produzenten des nächsten 007-Films haben offenbar damit begonnen, ausgewählte Schauspieler über die nächste Casting-Runde zu informieren. Das berichtet das US-Branchenportal "Deadline" unter Berufung auf Insider. Villeneuve soll die Anwärter dabei persönlich angerufen haben.