Kampf um die Champions League: Warum der VfB nun den Bayern und Freiburgern die Daumen drückt

Selten wurde ein Rückspiel im Halbfinale der Champions League mit so viel Spannung erwartet. Nach dem Neun-Tore-Spektakel im Hinspiel treffen am Mittwochabend der FC Bayern und Paris St. Germain in München aufeinander. Die Franzosen siegten vor einer Woche mit 5:4 - schafft der deutsche Rekordmeister noch die Wende? Es wäre ganz im Sinne des VfB Stuttgart.

Bei den Weiß-Roten ist man zwar nicht bekannt dafür, dem bajuwarischen Ligakonkurrenten generell die Daumen zu drücken. Ganz im Gegenteil. Aber nun geht es ja um mehr als um den Erfolg des FC Bayern. Sondern auch um einen fünften Startplatz für die deutsche Bundesliga für die Champions League.

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Vier deutsche Vereine spielen in der neuen Saison sicher in der Königsklasse. Über eine Saisonwertung der Uefa, die das Abschneiden der Clubs eines Landes im Europapokal bewertet, wird für die beiden besten Nationen je ein weiterer Platz vergeben. Und auf diesem fünften Rang in der Bundesliga liegt zwei Spieltage vor Saisonende der VfB.

England ist enteilt, aktuell kämpfen noch Deutschland und Spanien um diesen Bonusplatz. Die Spanische La Liga hat derzeit noch die Nase vorn. Seit Dienstagabend gibt es aber in Deutschland neue Hoffnung. Das Ausscheiden von Atlético Madrid gegen den FC Arsenal steigert die Chancen der Bundesliga wieder. Trotzdem bleibt die Hürde hoch. Und es kommt nicht nur darauf an, dass die Münchner sich gegen PSG durchsetzen und ins Finale der Champions League einziehen. Auch ein anderer VfB-Rivale ist wichtiger Teil des Spiels.

Der SC Freiburg hat am Donnerstag die Chance, das Endspiel der Europa League zu erreichen. Auch das wäre nötig, damit Deutschland im Rennen um den fünften CL-Platz bleibt. Die Breisgauer haben das Hinspiel bei Sporting Braga verloren, müssen wie die Bayern nun also das Duell im Rückspiel drehen. Aus spanischer Sicht ist in der Conference League noch Rayo Vallecano im Rennen.

Der VfB, der im Achtelfinale aus der Europa League ausgeschieden ist, kann aber auch auf Nummer sicher gehen. In der Bundesliga hat der Club das Erreichen von Platz vier in der eigenen Hand. Nötig sind dafür aber wohl zwei Siege. Am Samstag im Topspiel gegen Bayer Leverkusen (aktuell Vierter) und am letzten Spieltag bei Eintracht Frankfurt. Der VfB, Bayer und auch die TSG Hoffenheim (Sechster) sind derzeit punktgleich. Bei zwei Siegen ist für das Trio auch Platz drei noch in Reichweite - allerdings nur, wenn RB Leipzig kein Spiel mehr gewinnt. Die Sachsen spielen noch gegen den FC St. Pauli und beim SC Freiburg.