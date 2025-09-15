Kampf gegen den Klimawandel: Falsche Signale aus Brüssel

1 Im Kampf gegen den Klimawandel wird ein Wald neu angelegt. Gepflanzt werden Baumarten, die mit langer Trockenheit besser leben können, als die dort bisher dominierende Fichte. Foto: Guido Kirchner/dpa

Die EU höhlt im Kampf gegen den Klimawandel die eigenen Gesetze aus. Europa sollte aber mit gutem Beispiel vorangehen, kommentiert unser Brüssel-Korrespondent Knut Krohn.











Link kopiert



Der Herbst steht ins Haus. Die Jahreszeit wird in den Alpen wieder Stürme und Regenfälle bringen, die wegen der Folgen des Klimawandels noch stärker ausfallen werden als in den vergangenen Jahren. Gestritten wird dann wieder, wie sich die Regionen besser auf solche Extremwetterlagen vorbereiten können. Im Mittelpunkt steht dabei zu oft die Bekämpfung der Symptome, stärker thematisiert werden sollten aber die Ursachen. Diskutiert werden muss der richtige Weg im Kampf gegen den Klimawandel, um solche Wetterkapriolen künftig abzumildern. Die Diskussionen darüber sind jedoch mühsam, denn zum einen gibt es keine einfachen Lösungen, zum anderen zeigen sich die Erfolge frühestens erst in einigen Jahrzehnten.