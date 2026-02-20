Kampf gegen ALS verloren: Greys Anatomy-Stars würdigen Eric Dane

Eric Dane ist im Alter von 53 Jahren an der Nervenkrankheit ALS gestorben. Einige "Grey's Anatomy"-Stars würdigen ihren Kollegen in den sozialen Medien. Patrick Dempsey hat sich in einem Interview zu dem schweren Abschied geäußert.
Die Nachricht traf die Film- und Serienwelt mit voller Wucht: "Grey's Anatomy"-Star Eric Dane (1972-2026) ist im Alter von nur 53 Jahren an den Folgen seiner ALS-Erkrankung verstorben. In der beliebten Krankenhausserie verkörperte er jahrelang den charismatischen Dr. Mark Sloan, besser bekannt als "McSexy". Nun hat sich sein langjähriger Serien-Kollege Patrick Dempsey (60), der in der Serie als Neurochirurg Dr. Derek Shepherd zu sehen war, mit bewegenden Worten von ihm verabschiedet.