Kampf gegen ALS verloren: Greys Anatomy-Stars würdigen Eric Dane

Eric Dane ist im Alter von 53 Jahren an der Nervenkrankheit ALS gestorben. Einige "Grey's Anatomy"-Stars würdigen ihren Kollegen in den sozialen Medien. Patrick Dempsey hat sich in einem Interview zu dem schweren Abschied geäußert.

Die Nachricht traf die Film- und Serienwelt mit voller Wucht: "Grey's Anatomy"-Star Eric Dane (1972-2026) ist im Alter von nur 53 Jahren an den Folgen seiner ALS-Erkrankung verstorben. In der beliebten Krankenhausserie verkörperte er jahrelang den charismatischen Dr. Mark Sloan, besser bekannt als "McSexy". Nun hat sich sein langjähriger Serien-Kollege Patrick Dempsey (60), der in der Serie als Neurochirurg Dr. Derek Shepherd zu sehen war, mit bewegenden Worten von ihm verabschiedet.

In der "Chris Evans Breakfast Show" am Freitag rang Dempsey sichtlich um Fassung. "Ich bin heute Morgen aufgewacht und es war sehr traurig, die Nachricht zu lesen. Es ist schwer, das in Worte zu fassen. Ich bin wirklich so traurig für seine Kinder", sagte der 60-Jährige. Die beiden Schauspieler standen bis zuletzt in engem Kontakt.

Dempsey berichtete, dass er noch etwa eine Woche vor Danes Tod mit ihm geschrieben habe. Gemeinsame Freunde hätten ihn in seinen letzten Tagen besucht - und ein erschütterndes Bild vorgefunden. "Er begann wirklich, seine Fähigkeit zu sprechen zu verlieren. Er war bettlägerig und es fiel ihm sehr schwer zu schlucken, seine Lebensqualität verschlechterte sich so rasend schnell", schilderte der Kollege Danes Zustand vor seinem Tod.

Respekt statt Rivalität

Trotz aller Trauer wollte Dempsey vor allem an die guten Zeiten erinnern. "Er war der lustigste Mensch - es war eine solche Freude, mit ihm zu arbeiten", schwärmte er. An ihre erste gemeinsame Szene erinnere er sich noch genau: Dane sei "in all seiner Pracht" aus dem Badezimmer gekommen, nur ein Handtuch um die Hüften, "und sah dabei so umwerfend aus, dass man sich völlig unförmig und unbedeutend fühlte".

Zwischen den beiden TV-Ärzten habe es nie Konkurrenzdenken gegeben, betonte Dempsey. "Wir haben uns sofort verstanden, weil es nie wirklich einen Wettbewerb gab. Da war einfach dieser wunderbare gegenseitige Respekt." Dane sei zudem "wahnsinnig intelligent" gewesen. "Ich werde mich immer an diese Momente des Spaßes erinnern, die wir zusammen hatten, und die Freude feiern, die er in das Leben der Menschen gebracht hat."

Dempsey würdigte auch Danes Umgang mit seiner tödlichen Diagnose: "Er hat einen unglaublichen Beitrag geleistet, das Bewusstsein für diese schreckliche Krankheit zu schärfen." Das erinnere daran, jeden Tag zu schätzen - "besonders in einer Welt, in der es so viele Krisen und so viel Tragik gibt".

Trauer im "Grey's Anatomy"-Ensemble

Auch zahlreiche weitere Kolleginnen und Kollegen aus dem "Grey's Anatomy"-Cast meldeten sich nach der Todesnachricht zu Wort. Kevin McKidd (52), der in der Serie Dr. Owen Hunt spielt, teilte ein Foto von Dane in seinem Arztkittel und schrieb in seiner Instagram-Story: "Rest in Peace, Buddy." Auch Sarah Drew (45), neun Staffeln lang als Dr. April Kepner dabei, und James Pickens Jr. (71) alias Dr. Richard Webber verabschiedeten sich auf Instagram mit den Worten "Ruhe in Frieden".

Der Sender ABC und die Produktionsfirma 20th Television veröffentlichten laut "Hollywood Reporter" ein gemeinsames Statement: Man sei "zutiefst traurig über den Verlust von Eric Dane". Sein bemerkenswertes Talent und seine unvergessliche Präsenz in "Grey's Anatomy" hätten ein Publikum auf der ganzen Welt berührt. Danes Mut und seine Würde im Kampf gegen ALS hätten viele Menschen inspiriert.