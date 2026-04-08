Kampf der Realitystars 2026: Das sind die Kandidaten der Allstars-Staffel

In diesem Jahr wird „Kampf der Realitystars“ erstmals zu „Kampf der RealityAllstars“. Wer ist dabei? Wir verraten euch, welche Kandidatinnen und Kandidaten erneut antreten.
Der Kampf um die Sendezeit wird in diesem Jahr noch härter: Erstmals macht RTL2 aus dem beliebten Format „Kampf der Realitystars“ die Spezial-Staffel „Kampf der RealityAllstars“. Darin treten erfahrene Kandidatinnen und Kandidaten aus den vergangenen Staffeln erneut an, um sich in verschiedenen Challenges miteinander zu messen.