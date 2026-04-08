Kampf der Realitystars 2026: Das sind die Kandidaten der Allstars-Staffel

In diesem Jahr wird „Kampf der Realitystars“ erstmals zu „Kampf der RealityAllstars“. Wer ist dabei? Wir verraten euch, welche Kandidatinnen und Kandidaten erneut antreten.

Der Kampf um die Sendezeit wird in diesem Jahr noch härter: Erstmals macht RTL2 aus dem beliebten Format „Kampf der Realitystars“ die Spezial-Staffel „Kampf der RealityAllstars“. Darin treten erfahrene Kandidatinnen und Kandidaten aus den vergangenen Staffeln erneut an, um sich in verschiedenen Challenges miteinander zu messen.

Wer wagt die Herausforderung am Star-Strand von Thailand erneut? Wir verraten euch, wer alles um den Titel „RealityAllstar 2026“ kämpft.

„Kampf der Realitystars“: Wer sind die Allstars?

2026 kämpfen erstmals ausschließlich die bekanntesten Gesichter des Formats um einen ganz besonderen Titel. 24 Stars und Sternchen, die in den bisherigen sechs Staffeln besonders aufgefallen sind, nehmen die Herausforderung von RTL2 ein zweites Mal an.

Von Gewinnerin über Stratege bis zu Reality-Profis – die Fans dürfen sich auf einen spannenden Cast freuen.

Wer dabei ist, seht ihr nachfolgend in der Liste:

Cecilia Asoro

Cosimo Citiolo

Elena Miras

Elsa Latifaj

Emmy Russ

Georgina Fleur

Gino Bormann

Giuliana Farfalla

Kader Loth

Kate Merlan

Loona

Matthias Mangiapane

Maurice Dziwak

Narumol

Paco Herb

Prinz Frédéric von Anhalt

Sam Dylan

Sandy Fähse

Sarah Knappik

Schäfer Heinrich

Serkan Yavuz

Tayisiya Morderger

Yana Morderger

Yeliz Koc

„Kampf der Realitystars“ läuft in diesem Jahr ab dem 15. April 2026 immer mittwochs und sonntags in Doppelfolgen auf RTL2. Beim Streamingdienst RTL+ sind die Episoden jeweils vorab verfügbar.