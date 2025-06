22 Promis kämpfen am Strand von Thailand erneut um 50.000 Euro. Der Weg ins Finale ist hart: Die Teilnehmer müssen nicht nur in den Challenges überzeugen, sondern auch im Zusammenleben taktisch klug agieren – denn am Ende entscheidet das Vertrauen der Mitbewohner darüber, wer gehen muss. Diese Kandidaten müssen die Show in Folge 8 verlassen.

Das erste Spiel: Wer setzt seine Gage für mehr Sendezeit?

Neuankömmling gegen Gage – wer macht den Deal? Die Stars müssen sich entscheiden: Wie viel ist ihnen der Status wert? Wer am tiefsten in die Tasche greift, holt sich die Position. Der Höchstbietende gewinnt. Laura Blond wähnt sich bereits als Siegerin – sie bietet ihre komplette Gage und glaubt, damit das Spiel zu gewinnen. Doch dann kommt Frank: Mit einem Einsatz von 10.399 Euro zieht er an ihr vorbei und reißt die Macht an sich. Jetzt hat er das Sagen und schickt Can nach Hause. Außerdem ist er vor einem Rausschmiss bei der Stunde der Wahrheit geschützt.

Die Wand der Wahrheit: Wer hat den größten Fanclub?

Im Ranking um den größten Fanclub landet Dennis auf dem letzten Platz. Die 'Wand der Wahrheit' entscheidet Bela für sich, dicht gefolgt von Laura. Die Überraschung folgt auf dem Fuß: Die richtig gesetzten Promis dürfen ihre Familie anrufen. Alle anderen bekommen stattdessen einen Überraschungsanruf von den Liebsten eines Mitspielers.

Safety-Spiel in Folge 8

Gespielt wird in 2er-Teams, die von den Promis selbst zusammengestellt werden. Alle außer Frank, der sich in die nächste Runde gekauft hat, müssen zum Spiel antreten.

Laura & Bela

Pinar & Tara

Giuliana & Jens

Stephen & Martin

Dennis & Jona

Das Safety-Spiel konnten Jens und Giuliana gewinnen, die damit bei der Stunde der Wahrheit nicht rausgewählt werden können.

„Kampf der Realitystars“ 2025: Wer musste die Show in Folge 8 verlassen?

Wer die Sala verlassen muss, entscheidet am Ende der Münzwurf. Die meisten Stimmen entfallen auf Stephen. Für den Schauspieler ist damit Schluss. Seine Zeit in der Show ist vorbei.

„Kampf der Realitystars“ 2025: Diese Kandidaten sind noch dabei

Dennis Lodi („Make Love, Fake Love“)

Jens Hilbert („Promi Big Brother“)

Giuliana Farfalla („Germany’s Next Topmodel“)

Pinar Sevim („taff“, eingezogen in Folge 3)

Martin Angelo („Prince Charming“, eingezogen in Folge 4)

Shawne Fielding-Williams (Ex-Botschafter-Gattin, eingezogen in Folge 4)

Tara Tabitha („Are You The One? – Realitystars in Love“, „The 50“, eingezogen in Folge 5)

Jona Steinig („B:Real“, „Die Bachelorette“, „Germany Shore“, eingezogen in Folge 5)

Bela Klentze (Schauspieler, eingezogen in Folge 6)

Laura Lettgen aka Laura Blond („Love Island“, „Are You The One? – Realitystars in Love“, eingezogen in Folge 6)

Frank Fussbroich („Die Fussbroichs“, eingezogen in Folge 6)

Can Kaplan („Das Sommerhaus der Stars“, eingezogen in Folge 2, rausgewählt in Folge 6, zurückgeholt in Folge 7)

„Kampf der Realitystars“ 2025: Diese Kandidaten sind schon raus

Ailton (Ex-Fußballprofi, ausgeschieden in Folge 2)

Annina Semmelhaack (Ex-Erotikdarstellerin und Politikerin, rausgewählt in Folge 2)

Linda Nobat („Der Bachelor“, verließ die Show freiwillig in Folge 3)

Daymian Weiß („Willkommen bei der Familie Weiß“, rausgewählt in Folge 3)

Hati Suarez („Fame Fighting“, rausgewählt in Folge 4)

Christin Okpara („Are You The One?“, „Beauty & The Nerd“, eingezogen in Folge 3, rausgewählt in Folge 4)

Martin Semmelrogge („Das Boot“-Kultschauspieler, rausgewählt in Folge 5)

Anita Latifi („Promi-Büßen“, eingezogen in Folge 2, musste die Show aus medizinischen Gründen in Folge 6 verlassen)

Anouschka Renzi (Theater-Schauspielerin, rausgewählt in Folge 5, zurückgeholt in Folge 7, rausgewählt in Folge 7)

Can Kaplan („Das Sommerhaus der Stars“, eingezogen in Folge 2, rausgewählt in Folge 6, zurückgeholt in Folge 7, rausgewählt in Folge 8)

Stephen Dürr (Schauspieler, ausgeschieden in Folge 8)

„Kampf der Realitystars“ 2025: Alle Sendetermine im Überblick

Die 1. Folge kann auf RTL+ bereits am 30. April geschaut werden, im TV kommt die Episode immer eine Woche später um 20:15 Uhr bei RTL2. Die Sendetermine im Überblick:

RTL+ um 20:15 Uhr:

Folge: 30. April 2025 Folge: 7. Mai 2025 Folge: 21. Mai 2025 Folge: 28. Mai 2025 Folge: 4. Juni 2025 Folge: 11. Juni 2025 Folge: 18. Juni 2025 Folge: 25. Juni 2025 Folge: 2. Juli 2025

RTL2 um 20:15 Uhr:

Folge: 7. Mai 2025 Folge: 14. Mai 2025 Folge: 21. Mai 2025 Folge: 28. Mai 2025 Folge: 4. Juni 2025 Folge: 11. Juni 2025 Folge: 18. Juni 2025 Folge: 25. Juni 2025 Folge: 2. Juli 2025 Folge: 9. Juli 2025

Alle Gewinner von „Kampf der Realitystars“ im Überblick

Staffel 1: Kevin Pannewitz (Fußballspieler)

Staffel 2: Loona (Sängerin)

Staffel 3: Elena Miras („Love Island“, „Das Sommerhaus der Stars“, „Ich bin ein Star – Holt mich raus!“)

Staffel 4: Serkan Yavuz („Die Bachelorette“, „Bachelor in Paradise“, „Prominent getrennt“)

Staffel 5: Calvin Kleinen („Temptation Island“, „Promis unter Palmen“, „Are You The One? – Realitystars in Love“)

Um was geht es bei „Kampf der Realitystars“

„Kampf der Realitystars“ ist eine deutsche Reality-TV-Show, die seit 2020 auf RTL2 ausgestrahlt wird. Die Show spielt in einer Sala am Strand. Dort treten mehr als ein Dutzend Promis aus dem Reality-TV-Kosmos gegeneinander an. Mit dabei sind z.B. ehemalige Kandidaten aus Formaten wie „Deutschland sucht den Superstar“, „Der Bachelor“, „Germany’s Next Topmodel“, „Promi Big Brother“ oder „Love Island“. Die Promis kämpfen um den Titel „Realitystar des Jahres“ und ein Preisgeld von 50.000 Euro. In jeder Woche müssen sie sich Herausforderungen stellen und sich vor allem gegenseitig bewerten, um im Rennen zu bleiben. Es kommt regelmäßig zu Nominierungen, Auszügen und Neuankömmlingen.

Wer moderiert „Kampf der Realitystars“?

Seit der 6. Staffel führt Arabella Kiesbauer durch die Show. In den Staffeln 1 bis 5 übernahm Cathy Hummels die Moderation von „Kampf der Realitystars“.