In Kürze startet die 6. Staffel von „Kampf der Realitystars“. Welche Reality-TV-Stars diesmal um Ruhm, Sendezeit und Preisgeld kämpfen, haben wir hier für Sie zusammengestellt.

Kampf der Realitystars 2025: Diese Kandidaten sind mit dabei

Insgesamt sind 22 Promis bei der 6. Staffel mit dabei:

Martin Semmelrogge („Das Boot“-Kultschauspieler)

Ailton (Ex-Fußballprofi)

Linda Nobat („Der Bachelor“)

Giuliana Farfalla (Germany’s Next Topmodel)

Anouschka Renzi (Theater-Schauspielerin)

Jens Hilbert („Promi Big Brother“

Dennis Lodi („Make Love, Fake Love“)

Daymian Weiß („Willkommen bei der Familie Weiß“)

Can Kaplan („Das Sommerhaus der Stars“)

Annina Semmelhaack (Ex-Erotikdarstellerin und Politikerin)

Hati Suarez („Fame Fighting“)

Stephen Dürr (Schauspieler)

Anita Latifi („Promi-Büßen“)

Christin Okpara („Are You The One?“, „Beauty & The Nerd“)

Pinar („taff“)

Martin Angelo („Prince Charming“)

Tara Tabitha (Are You The One? – Realitystars in Love“, „The 50“)

Shawne Fielding-Williams (Ex-Botschafter-Gattin)

Bela Klentze (Schauspieler)

Laura Lettgen aka Laura Blond („Love Island“, „Are You The One? – Realitystars in Love“)

Jona Steinig („B:Real“, „Die Bachelorette“, „Germany Shore“)

Frank Fussbroich („Die Fussbroichs“)

Wann startet die 6. Staffel von „Kampf der Realitystars“?

Alle Infos zum Start von „Kampf der Realitystars“ 2025 lesen Sie hier: „Kampf der Realitystars“ 2025: Alle Infos zur Ausstrahlung.

Wo kann man „Kampf der Realitystars“? schauen

„Kampf der Realitystars“ läuft ab dem Start immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTL2. Auf RTL+ können Sie die Folgen bereits eine Woche im Voraus mit einem Abo streamen. Wer eine Folge verpasst hat, kann diese 7 Tage lang kostenfrei ebenfalls bei RTL+ schauen.

Worum geht es bei „Kampf der Realitystars“?

„Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand“ ist eine Realityshow von RTL2, in der Prominente aus verschiedenen TV-Formaten in Thailand aufeinandertreffen. Abgeschottet vom Rest der Welt verbringen sie mehrere Wochen in einer Sala direkt am Strand und treten in unterschiedlichen Spielen gegeneinander an. Neben körperlichem Einsatz sind dabei vor allem taktisches Geschick, Bündnisse und soziale Dynamik gefragt. Woche für Woche wird entschieden, wer gehen muss – entweder durch die Mitbewohner oder durch neu hinzukommende Kandidatinnen und Kandidaten. Am Ende winkt ein Preisgeld von 50.000 Euro. Die Show lebt von Streit, Strategien und überraschenden Wendungen – getragen von der Vielfalt und Gegensätzlichkeit der Teilnehmenden. In der 6. Staffel übernimmt erstmals Arabella Kiesbauer die Moderation. Zuvor führte Cathy Hummels durch das Format.