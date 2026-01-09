Wenn Rihanna (37) ihre neue Dessous-Kollektion präsentiert, sorgt das meist für Aufsehen. Doch diesmal dürfte der Blick vieler Betrachter nicht nur auf die Wäsche fallen: Für die Valentinstag-Kampagne 2026 von Savage X Fenty hat sich die Sängerin prominente Unterstützung geholt - unter anderem von Vivian Jenna Wilson (21), der Tochter von Tech-Milliardär Elon Musk (54).

Floraler Print und verführerisches Rot Die Kollektion mit dem klingenden Namen "Love So Savage: A Modern Ode to Aphrodite" wurde am 6. Januar vorgestellt und huldigt der griechischen Göttin der Liebe und Schönheit. Wer könnte diese Rolle besser verkörpern als die Labelchefin höchstpersönlich? Rihanna inszeniert sich in der Kampagne als moderne Aphrodite, umgeben von Marmorsäulen und antiken Statuen. In einer Aufnahme trägt sie laut "People" den knallroten "Roselace Unlined Balconette Bra" mit auffälligen Rüschendetails an den Cups.

Vivian Wilson präsentiert einen Spitzen-BH mit schwarz-rotem Blumenmuster, kombiniert mit einem passenden Spitzenrock und leuchtend roten Strumpfhosen. Das 21-jährige Model posierte gemeinsam mit Schauspielerin Lovie Simone, Schauspieler Michael Cooper Jr. und Model Emma Arletta vor der antik anmutenden Kulisse.

Vivian Wilson, die 2020 ihr Coming-out als trans Frau hatte, hatte 2022 ihren Namen geändert, wie das US-Magazin "People" und das Promi-Portal "TMZ" Ende Juni unter Berufung auf vorliegende Dokumente berichteten. Vivian soll mit diesem Schritt auch mit ihrem Vater gebrochen haben. In ihrem Antrag auf Namensänderung erklärte sie, "dass ich nicht mehr mit meinem biologischen Vater zusammenlebe oder mit ihm in irgendeiner Form verwandt sein möchte".

Auch in Interviews distanzierte sie sich von Musk. Der "Teen Vogue" sagte sie im März 2025: "Er ist ein erbärmlicher, unreifer Mann. Warum sollte ich Angst vor ihm haben? Weil er reich ist? Es ist mir egal, wie viel Geld jemand hat."