Für die Valentinstag-Kollektion 2026 von Savage X Fenty setzt Rihanna auf prominente Gesichter. Mit dabei: Vivian Jenna Wilson, Elon Musks Tochter.
Wenn Rihanna (37) ihre neue Dessous-Kollektion präsentiert, sorgt das meist für Aufsehen. Doch diesmal dürfte der Blick vieler Betrachter nicht nur auf die Wäsche fallen: Für die Valentinstag-Kampagne 2026 von Savage X Fenty hat sich die Sängerin prominente Unterstützung geholt - unter anderem von Vivian Jenna Wilson (21), der Tochter von Tech-Milliardär Elon Musk (54).