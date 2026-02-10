Kamera-Autos in Stuttgart unterwegs: Das eigene Haus ist bei Google Maps zu sehen? Wie man das verhindern kann

Kamera-Autos von Google sind wieder unterwegs, um Aufnahmen für Google Street View zu machen. Wir erklären, wie man verhindern kann, dass das eigene Haus für alle zu sehen ist.
Das eigene Haus für alle Welt sichtbar? Diese Vorstellung gefällt längst nicht jedem. Doch „dank“ Google Street View ist dies längst Realität. Die Erweiterung von Google Maps bietet seit 2010 auch in Deutschland die Möglichkeit, (fast) jedes Fleckchen Zivilisation von zu Hause aus mit dem Smartphone oder Laptop zu erkunden. Möglich machen dies umfassende 360-Grad-Aufnahmen.