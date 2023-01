1 Sex macht nicht nur Spaß, sondern verbrennt auch Kalorien. Foto: TORWAISTUDIO / shutterstock.com

Ein netter Nebeneffekt von Sex: Man verbrennt Kalorien. Je länger und anstrengender der Akt, desto mehr Energie wird potenziell verbraucht.

Wie viele Kalorien verbrennt man beim Sex pro Minute?

Ein erwachsener Mensch verbrennt beim Sex zwischen 1,65 und 3 Kalorien pro Minute. Geht es richtig zur Sache, kann der Kalorienverbrauch auf 2,57 bis 4,67 pro Minute ansteigen.

Kalorienverbrauch beim Sex pro Stunde

In einer halben Stunde kann man mit einem Kalorienverbrauch zwischen 50 und 140 beim Sex rechnen. Je mehr man sich anstrengt, desto mehr Kalorien werden verbrannt. In einer Stunde Sex kommen so zwischen 100 und 280 Kalorien zusammen.

Kalorienverbrauch variiert teils stark

Die hier angegebenen Werte basieren auf Durchschnittswerten, die anhand von metabolischen Äquivalenten (MET) berechnet wurden. METs sind eine Möglichkeit, den Energieaufwand für körperliche Aktivitäten zu messen. Ein MET ist definiert als der Energieaufwand beim stillen Dasitzen und entspricht einem Umsatz von 1 Kalorie pro kg Körpergewicht pro Stunde. Die Energiekosten einer bestimmten Aktivität werden dann als ein Vielfaches des Ruheumsatzes ausgedrückt. So würde beispielsweise eine Aktivität mit einem MET-Wert von 2 doppelt so viel Energie erfordern, wie ruhiges Sitzen, während eine Aktivität mit einem MET-Wert von 5 fünfmal so viel Energie erfordern würde. Allerdings lassen sich damit nur Annäherungswerte wiedergeben. Der individuelle Energieverbrauch beim Sex hängt zum Beispiel von Faktoren wie Alter, Gewicht, Geschlecht, Anstrengung oder Umwelteinflüssen wie der Temperatur ab.

Kalorienverbrauch beim Sex berechnen

Wenn Sie den Kalorienverbrauch beim Sex selbst berechnen wollen, können Sie das mit der folgenden Formel:

MET-Wert für Sex (siehe unten) x 3,5 x (Gewicht in kg) ÷ 200 = verbrannte Kalorien pro Minute

Alternativ können Sie den Kalorienverbrauch auch mit einem Online-Rechner in wenigen Sekunden ermitteln.

MET-Werte für Sex

Die METs für Sex können im Compendium of Physical Activities nachgeschlagen werden. In der Tabelle finden Sie die Werte, um sie in die oben genannte Formel einzusetzen.

MET Sexuelle Aktivität 2,8 aktive, starke Anstrengung 1,8 normal, mäßige Anstrengung 1,3 passiv, leichte Anstrengung, küssen, umarmen

Welche Sexstellung verbraucht am meisten Kalorien?

Für einzelne Sexstellungen gibt es keine METs, auch liegen keine wissenschaftlichen Daten vor, um diese Frage zu beantworten. Wie beim Sport gilt aber auch beim Sex: Je größer die Anstrengung, desto höher der Kalorienverbrauch.