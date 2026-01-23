Am Rande einer Testfahrt mit Prominenz teilt der Zweckverband eine neue Kostenberechnung mit: Statt 207 sind jetzt 240 Millionen Euro fällig für die Reaktivierung der Bahnstrecke.
Schön harmonisch wirkt alles bei einer Probefahrt für die künftige Hermann-Hesse-Bahn am Wochenende, an der auch Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) teilnimmt. Doch erst auf Seite drei der Pressemitteilung, die dabei an die mitfahrenden Journalisten verteilt wird – versteckt unter unzähligen Zahlen rund um die Hermann-Hesse-Bahn – finden sich die Ziffern mit der größten Schlagkraft.