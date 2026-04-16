Kaja Schmidt-Tychsen tauscht die Schlittschuhe gegen Gokarts. Nach 13 Jahren als Jenny Steinkamp in der RTL-Daily "Alles was zählt" ist sie jetzt in der ARD-Serie "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" zu sehen - als Ex-Rennfahrerin und Besitzerin einer Kartbahn.

Im Sommer vergangenen Jahres war Kaja Schmidt-Tychsen (44) zum letzten Mal als Jenny Steinkamp in "Alles was zählt" zu sehen. Nach 13 Jahren bei der RTL-Daily freute sich die Schauspielerin darauf, neue Rollen auszuprobieren, wie sie bei ihrem Abschied verriet. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news spricht sie nun über ihre neue temporeiche Rolle und welche weiteren Engagements schon in den Startlöchern stehen.

Von der Eisfläche auf die Rennstrecke Ab dem 16. April wechselt Schmidt-Tychsen von der Eisfläche auf die Rennstrecke. In der ARD-Serie "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" ist sie in der wiederkehrenden Gastrolle als Alexandra Jansson zu sehen. "Alex ist eine echt spezielle Frau. Sie war Rennfahrerin, führt jetzt allein ihre eigene Kartbahn", schwärmt die 44-Jährige. Sie selbst hat mit dem Rennsport allerdings nichts am Hut. "Ich war vor Jahren einmal mit meinem Sohn auf einer Bahn, aber war die Langsamste von allen", erzählt sie. Bei den Dreharbeiten sei sie zwar auch in einem Kart gesessen, "aber ich war eher Beifahrerin". "Wirklich erlernt habe ich nur das schnelle Öffnen und Schließen des Helms", gesteht sie lachend.

Mit ihr wird es bei den "Jungen Ärzten" nicht nur rasant, sondern auch emotional. "[Alex] ist eben nicht nur tough und souverän, sondern hat auch ein großes Herz", verrät Schmidt-Tychsen. In der Episode "Kollisionskurs" kommt Alexandra Jansson, nachdem ein Unfall auf ihrer Gokartbahn passiert ist, ins Johannes-Thal-Klinikum. Dort trifft die toughe Frau, für die "abwarten" ein Fremdwort ist, auf den in sich ruhenden Dr. Marc Lindner (Christian Beermann, 51). In der Folgenbeschreibung heißt es verheißungsvoll: "Gegensätze ziehen sich bekanntlich an, oder?"

Ihre Ankunft am Set der Krankenhausserie beschreibt Schmidt-Tychsen als "aufregend". Immerhin bedeutete dies einen Wechsel nach 13 Jahren bei "Alles was zählt". "Ich war ja sehr zuhause in meinem alten Set", sagt die Darstellerin. "Aber hier haben es mir die Kollegen und das ganze Team auch so leicht gemacht, anzukommen. Da hat sich irgendwie nichts fremd angefühlt."

Bald als Vampirin zu sehen?

Alexandra Jansson ist als wiederkehrende Gastrolle angelegt. So hat Schmidt-Tychsen auch noch Zeit für andere Projekte. "Ich werde gerade von Anfragen überrascht, die alle sehr unterschiedlich sind", erzählt sie. "Von der Vampirin über die Dirigentin bis zur Schulleiterin ist alles dabei." Im Moment bereite sie sich auf die Rolle einer "sehr geforderten, alleinerziehenden Mutter" vor. "Ich freue mich auf alles, was noch kommt", so der ehemalige "Alles was zählt"-Star.

Die Folge, in der Kaja Schmidt-Tychsen ihren ersten Auftritt bei "In aller Freundschaft - die jungen Ärzte" hat, wird am 16. April um 18:50 Uhr im Ersten ausgestrahlt und ist außerdem in der ARD-Mediathek abrufbar.