Kaja Schmidt-Tychsen tauscht die Schlittschuhe gegen Gokarts. Nach 13 Jahren als Jenny Steinkamp in der RTL-Daily "Alles was zählt" ist sie jetzt in der ARD-Serie "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" zu sehen - als Ex-Rennfahrerin und Besitzerin einer Kartbahn.
Im Sommer vergangenen Jahres war Kaja Schmidt-Tychsen (44) zum letzten Mal als Jenny Steinkamp in "Alles was zählt" zu sehen. Nach 13 Jahren bei der RTL-Daily freute sich die Schauspielerin darauf, neue Rollen auszuprobieren, wie sie bei ihrem Abschied verriet. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news spricht sie nun über ihre neue temporeiche Rolle und welche weiteren Engagements schon in den Startlöchern stehen.