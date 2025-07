In der heutigen Ausgabe von Kaffee oder Tee präsentiert Martin Gehrlein ein sommerlich-frisches Bowl-Rezept – ideal für warme Tage, schnell gemacht, bunt und gesund. Die Kombination aus zartem Lachs, lockerem Reis und knackigem Gemüse bringt Farbe und Geschmack auf den Teller.

Sommer-Bowl mit Reis, mariniertem Gemüse und Lachs aus dem Airfryer

Zubereitungszeit: ca. 45 Minuten

Portionen: 4

Schwierigkeitsgrad: leicht

Nährwerte pro Portion: ca. 870 kcal, 35 g Eiweiß, 54 g Fett, 61 g Kohlenhydrate

Zutaten

Für den Lachs:

400 g Lachsfilet (mit Haut)

3 EL Ponzu-Sauce (alternativ Sojasauce mit Zitronensaft)

1 EL geröstetes Sesamöl

1 TL Wasabi-Paste oder Meerrettich

Für den Bowl-Belag:

180 g Jasmin- oder Duftreis

Salz

150 g Erbsen (frisch oder tiefgekühlt)

4 Lauchzwiebeln

2 Nektarinen

1 Salatgurke

1 Bund Radieschen

2 Karotten

4 EL geröstete Cashewkerne

2 EL gerösteter Sesam

Für die Marinade:

Saft einer Bio-Limette oder Bio-Zitrone

5 EL Weißweinessig

Salz, Pfeffer

1 TL brauner Zucker

4 EL Olivenöl

2 EL Sesamöl

Zubereitung

Lachs marinieren:

Das Lachsfilet trocken tupfen, in Streifen oder Würfel schneiden und mit einer Mischung aus Ponzu-Sauce, geröstetem Sesamöl und Wasabi bestreichen. Einige Minuten ziehen lassen.

Reis kochen:

Den Reis gründlich mit lauwarmem Wasser waschen, abtropfen lassen und nach Packungsanleitung in leicht gesalzenem Wasser garen.

Marinade anrühren:

Limettensaft, Weißweinessig, Salz, Pfeffer, Zucker sowie Oliven- und Sesamöl miteinander verquirlen.

Gemüse vorbereiten:

Frische Erbsen 1–2 Minuten in kochendem Salzwasser blanchieren, abschrecken und abtropfen lassen. TK-Erbsen nur auftauen. Lauchzwiebeln in feine Ringe schneiden. Nektarinen würfeln, Gurke in Scheiben oder Würfel schneiden. Radieschen in dünne Scheiben hobeln, Karotten grob raspeln.

Schalen füllen:

Das vorbereitete Gemüse zusammen mit den Nektarinen in vier Bowlschalen verteilen.

Lachs garen:

Den Airfryer auf 180 Grad vorheizen oder die Grillfunktion des Backofens auf mittlere Stufe stellen. Den Lachs 3–4 Minuten garen – entweder im Airfryer-Korb oder im Ofen in einer Auflaufform.

Fertig machen:

Den Reis abtropfen lassen. Anschließend Reis, Lachs, Cashewkerne und Sesam auf die Schalen verteilen. Alles mit der Limetten-Vinaigrette beträufeln und sofort servieren.