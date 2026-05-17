Källenius’ Gedanken: Mercedes und die Rüstung

Autogeschäft lahmt

Drei Dekaden nach seinem Abgang von der Konzernspitze hapert es dort aber – und Reuters Ideen werden wieder aktuell. Ola Källenius, sein aktueller Nachfolger, denkt zumindest darüber nach, erneut ins Rüstungsgeschäft einzusteigen. Den Mercedes-Chef bringt das immer schwächer werdende Auto-Business auf diese Gedanken. Das war bei Reuter nicht viel anders. Also: alles schon mal dagewesen? Das trifft es nicht ganz. Zu Reuters Zeiten war Rüstung eher ein Geschäft mit negativem Image – der kalte Krieg schien überwunden. Das hat sich radikal geändert. Europa und insbesondere Deutschland müssen sich selbst verteidigen können und aus amerikanischer Abhängigkeit befreien, fordert heute die Politik. Das ist ein legitimer Anspruch. Die aktive Mitarbeit eines großen Konzerns wie Mercedes kann dabei beiden Seiten nützen. Allerdings sind die Interessen nicht immer deckungsgleich.