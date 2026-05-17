Källenius’ Gedanken: Mercedes und die Rüstung

Probleme im Auto-Geschäft lassen den Mercedes-Chef über das Rüstungs-Business nachdenken. Das kann sinnvoll sein, kommentiert Christian Gottschalk.
Es war einmal ein Mann, der hatte eine Vision. Aus einem der größten deutschen Automobilkonzerne sollte ein gigantischer Gemischtwarenladen werden. Weil das despektierlich klingt, hieß es bei Daimler damals offiziell „integrierter Technologiekonzern“. Der sollte auch im Bereich der Rüstungsproduktion Spitze sein. Der Mann hieß Edzard Reuter, und scheiterte ziemlich umfassend mit diesem Plan, vor allem in dem Bereich der Satelliten, Kampfflieger und Militärkommunikation. Sein direkter Nachfolger Jürgen Schrempp wollte Aktionäre Erfolgen im Kerngeschäft beglücken.