Kader des VfB Stuttgart: Chema, El Khannouss oder Darvich – die VfB-Stars von Morgen?

Die von Sebastian Hoeneß gewünschte „Erfahrung und Führung“ hat es bei den Neuzugängen nicht gegeben. Dafür verfügt der 30-köpfige Kader über viel Zukunftspotenzial.
Daheim in Marokko sind die „Löwen vom Atlas“ mal wieder die gefeierten Stars. Vor knapp drei Jahren hatten sie es bei der WM in Katar als erstes afrikanisches Team überhaupt bis ins Halbfinale geschafft – und auch diesmal hat die Elf um den VfB-Neuzugang und Mittelfeldkünstler Bilal El Khannouss frühzeitig das Ticket für die Weltmeisterschaft gelöst. Einem Heimsieg gegen den Niger folgte ein 2:0 am Montagabend in Sambia – danach machte sich El Khannouss, der vor dem 1:0 entscheidend störte, schnellstmöglich auf den Weg nach Stuttgart.