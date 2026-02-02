K-Pop hat bei den 68. Grammy Awards einen historischen Moment erlebt: Zum ersten Mal ging ein Grammy an zentrale Figuren aus der K-Pop-Welt. Der ganz große Durchbruch in den wichtigsten Kategorien blieb jedoch weiter aus.
Der Song „Golden“ aus dem Netflix-Animationsfilm „KPop Demon Hunters“ gewann bei der Premiere Ceremony (also der Preisverleihung vor der großen TV-Gala) den Award für „Best Song Written for Visual Media“. Ausgezeichnet wurden die Songwriter EJAE, Teddy Park, 24 und IDO – damit sind sie die ersten K-Pop-Komponisten und -Produzenten, die offiziell einen Grammy erhalten.