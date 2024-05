1 Wohnen am Gefängniszaun – nur etwas für Geringverdiener? Foto: Lichtgut/Montage:Scholz

Am Montagmorgen um kurz vor neun sind die Straßen rund um die Stammheimer Justizvollzugsanstalt (JVA) vollgeparkt. Es ist der Prozessauftakt des sogenannten „Reichsbürger-Prozesses“, rund 150 Personen sind vor dem Oberlandesgericht neben dem Gefängnis versammelt. Am Eingang des Gerichts, des Gefängnisses und an den Straßen in der Umgebung sind uniformierte Polizisten zu sehen.