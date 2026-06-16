Justin Timberlake und Jessica Biel: Seltener Paar-Auftritt in New York

Justin Timberlake und Jessica Biel meiden meist die Öffentlichkeit. Nun wurde das Paar erstmals seit 2024 wieder gemeinsam fotografiert - Hand in Hand und im Partnerlook bei einem Spaziergang in New York.
Justin Timberlake (45) und Jessica Biel (44) haben sich erstmals seit zwei Jahren wieder gemeinsam in der Öffentlichkeit zeigen lassen. Wie das US-Magazin "People" mit Fotos berichtet, unternahm das Paar am Montag einen Spaziergang durch New York City - Hand in Hand und in aufeinander abgestimmten, komplett schwarzen Outfits samt Sonnenbrillen.