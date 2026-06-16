Justin Timberlake und Jessica Biel: Seltener Paar-Auftritt in New York

Justin Timberlake und Jessica Biel meiden meist die Öffentlichkeit. Nun wurde das Paar erstmals seit 2024 wieder gemeinsam fotografiert - Hand in Hand und im Partnerlook bei einem Spaziergang in New York.

Justin Timberlake (45) und Jessica Biel (44) haben sich erstmals seit zwei Jahren wieder gemeinsam in der Öffentlichkeit zeigen lassen. Wie das US-Magazin "People" mit Fotos berichtet, unternahm das Paar am Montag einen Spaziergang durch New York City - Hand in Hand und in aufeinander abgestimmten, komplett schwarzen Outfits samt Sonnenbrillen.

Der Sänger und die Schauspielerin sind seit 2012 verheiratet und haben zwei Söhne. In der Vergangenheit hielten sie sich als Paar weitgehend aus dem öffentlichen Rampenlicht heraus, gewährten ihren Followern aber immer mal wieder private Einblicke über soziale Medien - etwa zu Geburtstagen und Jahrestagen.

Auftritt nach turbulenten Monaten

Der gemeinsame Spaziergang erfolgte rund drei Monate, nachdem Aufnahmen von Timberlakes Trunkenheitsfahrt im Juni 2024 öffentlich geworden waren. Eine Quelle hatte damals gegenüber "People" erklärt, Biel habe den Vorfall als belastend empfunden und wolle ihn lieber hinter sich lassen. Es habe in jüngerer Zeit einige schwierige Momente gegeben, und sie konzentriere sich darauf, nach vorn zu blicken, hieß es weiter. Am glücklichsten sei sie, wenn sie sich neben ihrer Arbeit auf das Familienleben konzentrieren könne.

Liebeserklärung auf dem roten Teppich

Die Schauspielerin hatte zuletzt mehrfach betont, wie sehr sie ihren Mann als Künstler schätzt. Im Januar schwärmte sie bei den Critics Choice Awards 2026 im Gespräch mit "E! Entertainment" von Timberlake. Sie fühle sich, als gehöre sie zu seinen größten Fans. Live sei er "einfach unglaublich". Es gebe niemanden wie ihn, der so auftreten und so singen könne; er bringe einfach so viel Freude.

Im Juli 2025 hatte Biel zum Abschluss von Timberlakes monatelanger "Forget Tomorrow World Tour" eine Reihe von Fotos und Videos bei Instagram geteilt - darunter eine Aufnahme, auf der beide Vintage-T-Shirts mit dem Konterfei des jeweils anderen trugen. Dazu schrieb sie scherzhaft, die "Tour-Ehefrau und -Mama" verabschiede sich nun.