Justin Cary ist tot: Sixpence None the Richer-Bassist im Alter von 50 Jahren gestorben

Justin Cary ist tot. Der Bassist der US-amerikanischen Band Sixpence None the Richer, einst mit dem Hit "Kiss Me" erfolgreich, starb am Donnerstag im Alter von nur 50 Jahren. Das bestätigte die Sängerin der Gruppe, Leigh Nash (49), auf Instagram. Auch auf einer GoFundMe-Seite, die für Carys hinterbliebene Ehefrau Linda eingerichtet worden war, wird der Tod bestätigt. "Justin ist heute Morgen friedlich von uns gegangen, und Linda war an seiner Seite", hieß es in einer Mitteilung auf der Spendenseite.

Schwerer Schlaganfall und Tage auf der Intensivstation Carys Tod war eine dramatische Woche vorausgegangen. Der Musiker hatte offenbar vor einigen Tagen "einen schwerwiegenden Schlaganfall" erlitten und wurde im Albany Medical Center im US-Bundesstaat New York behandelt, wie die Familie auf der Fundraising-Seite schilderte. Zwei Operationen hatte der Musiker hinter sich gebracht, anschließend lag er auf der Intensivstation, wurde künstlich beatmet.

"Linda sitzt direkt neben seinem Bett, liest ihm vor und hofft, dass er sie hört. Außerdem sagt sie ihm, wie sehr er geliebt wird", hieß es in einem weiteren Update über die Ehefrau des Verstorbenen.

"Es hat nie jemanden wie Justin gegeben"

Bandkollegin Leigh Nash fand bewegende Worte für ihren langjährigen Weggefährten. Schon vor seinem Tod hatte sie sich auf Instagram an die Fans gewandt: "Wir lieben unseren Bruder so sehr. Worte reichen nicht aus." Nach seinem Tod schrieb Nash einen bewegenden Abschiedsgruß: "Danke, Justin, Wir lieben dich für immer. Bitte schließt seine geliebte Linda in eure Herzen. Sie ist unsere Familie." Und weiter: "Es hat nie jemanden wie Justin gegeben."

Welthit "Kiss Me"

Sixpence None the Richer wurde 1992 gegründet, Cary stieß 1997 zur Band, kurz bevor das selbstbetitelte Album mit dem Überhit "Kiss Me" erschien. Der Song kletterte bis auf Platz zwei der Billboard Hot 100-Charts und wurde zu einem Song, der bis heute in Filmen, Serien und Werbespots zu hören ist. Im Jahr 2000 war "Kiss Me" in der Kategorie "Best Pop Performance by a Duo or Group with Vocals" für einen Grammy nominiert.