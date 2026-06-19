Justin Cary ist tot: Sixpence None the Richer-Bassist im Alter von 50 Jahren gestorben

Trauer um Justin Cary. Der Bassist der Band Sixpence None the Richer ist tot. Er wurde lediglich 50 Jahre alt.
Justin Cary ist tot. Der Bassist der US-amerikanischen Band Sixpence None the Richer, einst mit dem Hit "Kiss Me" erfolgreich, starb am Donnerstag im Alter von nur 50 Jahren. Das bestätigte die Sängerin der Gruppe, Leigh Nash (49), auf Instagram. Auch auf einer GoFundMe-Seite, die für Carys hinterbliebene Ehefrau Linda eingerichtet worden war, wird der Tod bestätigt. "Justin ist heute Morgen friedlich von uns gegangen, und Linda war an seiner Seite", hieß es in einer Mitteilung auf der Spendenseite.