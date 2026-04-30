Einer der früheren Hauptdarsteller wollte für das "Malcolm Mittendrin"-Revival nicht vor die Kamera zurückkehren - trotzdem lichten ihn nun Paparazzi ab. Sein einstiger Serien-Bruder Justin Berfield findet das nicht in Ordnung.
Vor einigen Wochen ist auf dem Streamingdienst Disney+ eine weitere, sogenannte Revival-Staffel der Kultserie "Malcolm Mittendrin" erschienen. Etliche der Originaldarsteller wie Bryan Cranston (70) oder Frankie Muniz (40) sind dafür zurückgekehrt, doch ein Familienmitglied fehlt: Hal (Cranston) und Lois' (Jane Kaczmarek, 70) viertgeborener Sohn Dewey. Denn dessen Darsteller Erik Per Sullivan (34) hat der Schauspielerei den Rücken gekehrt - und erhält doch im Zuge des Revivals ungewünschte Aufmerksamkeit.