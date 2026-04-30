Einer der früheren Hauptdarsteller wollte für das "Malcolm Mittendrin"-Revival nicht vor die Kamera zurückkehren - trotzdem lichten ihn nun Paparazzi ab. Sein einstiger Serien-Bruder Justin Berfield findet das nicht in Ordnung.

Vor einigen Wochen ist auf dem Streamingdienst Disney+ eine weitere, sogenannte Revival-Staffel der Kultserie "Malcolm Mittendrin" erschienen. Etliche der Originaldarsteller wie Bryan Cranston (70) oder Frankie Muniz (40) sind dafür zurückgekehrt, doch ein Familienmitglied fehlt: Hal (Cranston) und Lois' (Jane Kaczmarek, 70) viertgeborener Sohn Dewey. Denn dessen Darsteller Erik Per Sullivan (34) hat der Schauspielerei den Rücken gekehrt - und erhält doch im Zuge des Revivals ungewünschte Aufmerksamkeit.

Deshalb hat sich "Malcolm Mittendrin"-Star Justin Berfield (39) jetzt schützend vor seinen früheren Serien-Bruder gestellt. In einem Gespräch im Podcast "Howie Mandel Does Stuff" äußerte der Reese-Darsteller sein Unbehagen darüber, dass sein einstiger Kollege wieder im Fokus von Fotografen steht. "Ich fühle mich eigentlich schlecht, weil er sich aus dem Geschäft heraushalten will und ich Paparazzi-Fotos von ihm gesehen habe. Und ich denke mir: Lasst Erik einfach in Ruhe!", so Berfield.

Keine Lust auf ein Comeback

Erik Per Sullivan hatte als einziger Hauptdarsteller der Originalserie eine Mitwirkung am Revival "Malcolm Mittendrin: Unfair wie immer" abgelehnt. Seine Rolle als jüngster Bruder Dewey übernahm Caleb Ellsworth-Clark. Auf die Frage, ob Sullivan seine Entscheidung inzwischen bereue, hat Berfield eine eindeutige Antwort parat: "Nein. Ich weiß, dass sie ihn immer wieder gefragt haben. Sie haben ihn etwa vier oder fünf Mal gefragt und jedes Mal hat er Nein gesagt."

Sullivan, der als Kinderdarsteller einem Millionenpublikum bekannt wurde, hat sich in den vergangenen Jahren weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und sich stattdessen einer akademischen Laufbahn zugewandt. Berfield selbst akzeptiert diese Entscheidung. "Er ist ein guter Kerl, ich mag Erik", betonte er. Hinter den Kulissen gebe es "keine harten Gefühle".

Wie ernst es Sullivan mit seinem Rückzug aus dem Showgeschäft meint, hatte zuvor bereits seine Serien-Mutter Jane Kaczmarek angedeutet. Die Schauspielerin, die in der Originalserie und im Revival die strenge Mutter Lois spielt, erzählte in einem Interview mit der britischen "Guardian", dass die Produzenten Sullivan eine erhebliche Gage geboten hätten. Doch der heute 34-Jährige habe abgelehnt: Er studiere Dickens und sei ein "hervorragender Student", so Kaczmarek. "Man hat ihm Unmengen an Geld angeboten, damit er zurückkommt, und er hat einfach gesagt: 'Nein, danke.'"

Worum es im Revival geht

Die Neuauflage von "Malcolm Mittendrin" knüpft an die Originalserie an, die zwischen 2000 und 2006 ausgestrahlt wurde. Im Mittelpunkt steht erneut Frankie Muniz als Malcolm, inzwischen selbst Vater. Die Handlung setzt damit ein, dass Malcolm zurück in den Schoß seiner chaotischen Familie gezogen wird, die seine Eltern zur Feier ihres 40. Hochzeitstags zusammentrommelt.