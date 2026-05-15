Jury uneinig: Prozess gegen Harvey Weinstein endet ohne Urteil

Im dritten Anlauf kein Ergebnis: Die Neuverhandlung gegen Harvey Weinstein wegen der Vergewaltigung von Jessica Mann ist am 15. Mai ohne Urteil zu Ende gegangen. Die Jury konnte sich nicht einigen.
Die Neuverhandlung des Vergewaltigungsvorwurfs von Ex-Schauspielerin Jessica Mann gegen Harvey Weinstein (74) ist am Freitag, 15. Mai, ohne Urteil geendet. Die Geschworenen konnten sich nach tagelangen Beratungen nicht auf ein Urteil einigen - das dritte Mal, dass ein US-Gericht in dieser Sache keine Einigung erzielt.