Juristischer Traum oder Promi-Show?: Kim Kardashian postet heiße Bilder statt Prüfungsergebnisse

Kim Kardashian sollte am Freitag erfahren, ob sie das kalifornische Anwaltsexamen bestanden hat. Doch statt Prüfungsergebnisse zu teilen, postete die 45-Jährige verführerische Fotos auf Instagram.

Während 354 Millionen Follower darauf warten, ob Kim Kardashian das kalifornische Anwaltsexamen bestanden hat, scheint die Reality-Ikone selbst ziemlich entspannt zu sein. Am Freitag sollte sie um 17 Uhr ihre Ergebnisse erhalten - doch nur 15 Minuten zuvor postete sie glamouröse Bikini-Aufnahmen auf Instagram. Die 45-Jährige präsentiert sich darauf in einem durchsichtigen schwarzen Kleid an einem tropischen Urlaubsort, als hätte sie nicht die geringsten Sorgen.

Seitdem herrscht Schweigen. Kardashians Instagram-Account zeigt keine Spur von Prüfungsergebnissen, dafür aber reichlich Hochglanz-Content. Die Frage steht im Raum: Hat sie das Examen geschafft oder lenkt sie mit perfekt inszenierten Fotos von einem möglichen Rückschlag ab?

Das kalifornische Anwaltsexamen, auf das Kardashian hinarbeitet, gilt als eines der härtesten in den USA. Es besteht aus fünf einstündigen Aufsatzfragen, einem 90-minütigen Praxistest und 200 Multiple-Choice-Fragen, wie "TMZ" berichtet. Kardashian verfolgt den unkonventionellen Weg, ohne klassisches Jurastudium über ein Praktikum in einer Anwaltskanzlei zur Anwältin zu werden.

ChatGPT als problematischer Lernpartner

Dass die Prüfungsvorbereitung nicht reibungslos verlief, hatte Kardashian bereits in einem Lügendetektortest-Interview mit "Vanity Fair" zugegeben. Dort enthüllte sie, dass sie versucht hatte, mit dem KI-Chatbot ChatGPT für ihre Jura-Tests zu lernen - mit katastrophalen Folgen. Die Technologie habe sie "Tests durchfallen lassen... die ganze Zeit".

Kardashian beschrieb ihre Beziehung zu ChatGPT als toxisch: Sie fotografiere Prüfungsfragen und lade sie in die KI hoch, doch die Antworten seien oft falsch. Ihre Reaktion? "Dann werde ich wütend und schreie es an." Die KI antworte dann philosophisch, dass sie Kardashian nur beibringen wolle, ihren eigenen Instinkten zu vertrauen.

Serienerfolg trotz Kritikerverriss

Während Kardashians Jurastudium holprig verläuft, läuft es bei ihrer Schauspielkarriere zumindest kommerziell besser. Ihre neue Serie "All's Fair", produziert von Ryan Murphy, verzeichnete den größten Hulu-Start einer Originalserie seit drei Jahren. Nach nur drei Tagen erreichte das Anwaltsdrama weltweit 3,2 Millionen Aufrufe, vermeldet "Deadline".

Der Erfolg ist bemerkenswert, denn die Kritiken könnten verheerender kaum sein. Die Serie, in der Kardashian neben Stars wie Naomi Watts, Glenn Close und Sarah Paulson eine Anwältin spielt, erhielt auf der Bewertungsplattform "Rotten Tomatoes" zunächst null Prozent Zustimmung der Kritiker - mittlerweile sind es immerhin fünf Prozent. Manche Rezensenten bezeichneten "All's Fair" als die schlechteste Serie aller Zeiten.