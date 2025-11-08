Juristischer Traum oder Promi-Show?: Kim Kardashian postet heiße Bilder statt Prüfungsergebnisse

Kim Kardashian sollte am Freitag erfahren, ob sie das kalifornische Anwaltsexamen bestanden hat. Doch statt Prüfungsergebnisse zu teilen, postete die 45-Jährige verführerische Fotos auf Instagram.
Während 354 Millionen Follower darauf warten, ob Kim Kardashian das kalifornische Anwaltsexamen bestanden hat, scheint die Reality-Ikone selbst ziemlich entspannt zu sein. Am Freitag sollte sie um 17 Uhr ihre Ergebnisse erhalten - doch nur 15 Minuten zuvor postete sie glamouröse Bikini-Aufnahmen auf Instagram. Die 45-Jährige präsentiert sich darauf in einem durchsichtigen schwarzen Kleid an einem tropischen Urlaubsort, als hätte sie nicht die geringsten Sorgen.