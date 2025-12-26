Juniorcup in Sindelfingen: Die große Talentschau beginnt mit dem kleinen Südgipfel

Am 10. und 11. Januar wird im Glaspalast hochkarätiger Jugendfußball geboten. Die U 19 des VfB Stuttgart steht als Vorjahressieger im Mittelpunkt – aber das Teilnehmerfeld bietet mehr.
Die große Talentschau wirft ihre Schatten voraus. Denn am 10. und 11. Januar wird im Sindelfinger Glaspalast wieder der Mercedes-Benz Juniorcup ausgetragen. Zum 34. Mal findet das hochkarätig besetzte Hallenturnier für U-19-Mannschaften statt. Vorjahressieger ist der VfB Stuttgart, der diesmal gleich zum Auftakt der Veranstaltung dem Fußball nachjagt.