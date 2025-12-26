Juniorcup in Sindelfingen: Die große Talentschau beginnt mit dem kleinen Südgipfel

Am 10. und 11. Januar wird im Glaspalast hochkarätiger Jugendfußball geboten. Die U 19 des VfB Stuttgart steht als Vorjahressieger im Mittelpunkt – aber das Teilnehmerfeld bietet mehr.

Die große Talentschau wirft ihre Schatten voraus. Denn am 10. und 11. Januar wird im Sindelfinger Glaspalast wieder der Mercedes-Benz Juniorcup ausgetragen. Zum 34. Mal findet das hochkarätig besetzte Hallenturnier für U-19-Mannschaften statt. Vorjahressieger ist der VfB Stuttgart, der diesmal gleich zum Auftakt der Veranstaltung dem Fußball nachjagt.

Unsere Empfehlung für Sie VfB Stuttgart 2025 in 24 Bildern – kein VfB-Jahr wie jedes andere! Das Jahr 2025 neigt sich dem Ende entgegen. Zeit, auf die letzten zwölf Monate des VfB Stuttgart zurückzublicken. Viel Spaß mit unserer Bildergalerie! In einer Neuauflage des Finales 2025 tritt das Team von VfB-Trainer Tobias Rathgeb gegen den FC Bayern München an (12 Uhr). Es ist der kleine Südgipfel zum Start. In der anderen Gruppe stehen sich zunächst der 1. FC Köln und Bayer Leverkusen gegenüber. Auch das rheinische Aufeinandertreffen im Schwäbischen ist ein Wiedersehen. Beide Mannschaften bestritten in diesem Jahr das Endspiel um die deutsche Meisterschaft.

https://www.youtube.com/watch?v=Z69dYczzvVE

Die Kölner siegten im vergangenen Mai. Jetzt streben sie nach einem Erfolg beim Juniorcup. In dessen Siegerliste stehen bislang 21 deutsche Teams, zwölf Mal gewannen ausländische Vertretungen das international renommierte Turnier. Zum Teilnehmerfeld gehören diesmal die Hallenspezialisten von Rapid Wien. Die Österreicher gewannen zuletzt 2016, 2020 und 2023 die Siegertrophäe. Auch der FC Basel ist dabei, ebenso das brasilianische Team des FC Sao Paulo und Odense BK aus Dänemark.