Junges Talent an der Uni Stuttgart: Rosina Schneider (21) vereint Studium und Spitzensport – „ich mag den Erfolg“

Rosina Schneider (21) trainiert für Olympia. Die Hürdensprinterin will 2028 bei den Sommerspielen in Los Angeles antreten. Nebenbei studiert sie Sportwissenschaft. Wie schafft man das?
Das Talent, die Schnellste zu sein, habe sie schon immer gehabt, sagt Rosina Schneider und lacht. Schon im Kindergarten sei sie den Jungen beim Fangenspielen davon gelaufen. Während sie erzählt, kann man fast spüren, was für ein quirliger Wildfang sie damals war. Voller Energie erzählt die heute 21-Jährige zwischen zwei Uni-Veranstaltungen davon, wie sie zum Leistungssport kam und wie sich das mit Vorlesungen, Seminaren und Prüfungen vereinbaren lässt.