Junge Mütter im Rems-Murr-Kreis: Schwangere Frauen in Nöten – Mit diesem Angebot hilft Pro Familia

Damit das Baby trotz schwieriger Situation gut ins Leben starten kann, berät Bettina Wittkowski von Pro Familia die werdenen Mütter. „Hebamme im Karo“ heißt das besondere Projekt.
Migrationshintergrund, Sprachbarrieren, psychische Belastungen, geringes oder gar kein Einkommen – die Gründe, warum eine schwangere Frau mit der Situation überfordert ist, können vielfältig sein. Doch egal welche Problematik vorliegt, Hilfe finden die werdenden Mütter in so einem Fall bei Bettina Wittkowski von Pro Familia. „Unsere Mitarbeiterin war früher selbst als freiberufliche Hebamme tätig, kennt sich in der Thematik aus und hat ein gutes Netzwerk aus dieser Zeit, erklärt die Leiterin der Beratungsstelle Pro Familia in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis), Agnes Perjesi.