Junge im Hohenlohekreis überfahren: Nach tödlichem Streit auf Parkplatz: Gedenkfeier geplant

1 Die Trauer nach dem Tod des Zwölfjährigen ist groß. Foto: Marius Bulling/dpa/Marius Bulling

Ein Junge stirbt nach einem Streit – die Anteilnahme im Ort ist groß. Wie die Kirche und die Stadt das Gedenken gestalten wollen, bleibt noch offen. Einen Termin gibt es aber schon.











Nach dem Tod eines Zwölfjährigen auf einem Parkplatz in Niedernhall wird die Gemeinde am kommenden Dienstag (17.00 Uhr) mit einer öffentlichen Gedenkfeier an den Jungen erinnern. Die Veranstaltung soll von der Stadt und der Kirche gemeinsam organisiert werden, wie Bürgermeister Achim Beck erklärte. Details zum Ablauf stehen bisher nicht fest.