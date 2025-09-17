Julia Ruhs: NDR trennt sich von „Klar“-Moderatorin

Julia Ruhs wird das Format „Klar“ für den NDR nicht mehr moderieren. Der Sender selbst nennt dafür zunächst keinen Grund. Warum Ruhs trotzdem noch in dem Format zu sehen sein wird.
Der Norddeutsche Rundfunk (NDR) hat entschieden, Moderatorin Julia Ruhs nicht mehr in seinem Format „Klar“ einzusetzen. Einen Grund für die Entscheidung nannte der Sender zunächst nicht. Wer die Ausgaben des NDR präsentieren soll, stehe noch nicht fest. Ruhs bleibt dagegen Teil des Moderationsteams für die Folgen, die der Bayerische Rundfunk (BR) produziert. Das teilten NDR und BR gemeinsam mit.