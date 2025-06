Jugendliche zeigen Zivilcourage: Sturz von Rolltreppe: Nach dem VfB-Sieg geht es um ein Menschenleben

1 Ole Herfert (links) und Tim Baiter haben als Ersthelfer eingegriffen, als andere weggeschaut haben. Foto: Stefanie Schlecht

Nach dem Pokalsieg des VfB Stuttgart ereignet sich am Hauptbahnhof ein schrecklicher Unfall auf einer Rolltreppe. Zwei 15 und 16 Jahre alte Jugendliche helfen, ohne zu zögern.











Es ist eine Horrorvorstellung. Bestens gelaunt verlassen Ole Herfert und Tim Baiter am 24. Mai den Stuttgarter Schlossplatz, wo sie sich die Übertragung des Pokalfinales aus Berlin gemeinsam mit 35 000 anderen angeschaut haben. Direkt nach Abpfiff und dem Sieg des VfB Stuttgart eilen sie in Richtung Hauptbahnhof, um die S-Bahn nach Hause zu erwischen. Sie wählen einen Zugang, an dem sich nicht die Menschenmassen stauen – da bietet sich ihnen ein furchtbarer Anblick. Ein junger Mann liegt im Treppenabgang auf dem Boden.